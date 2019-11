Massiel: "Entraron a matarme en mi casa en el año 75"

Massiel es una parte fundamental para entender la historia musical de nuestro país. Con tan solo 20 años, conseguía la primera victoria para España en el Festival de Eurovisión, algo que solo logró replicar Salomé, aunque tuvo que compartir el premio con otros tres ganadores más. Este hito la convierte en una especie de leyenda nacional, aunque esta leyenda está teñida por algunos episodios oscuros, como los que ha querido compartir con Toñi Moreno en 'Aquellos maravillosos años'.

Massiel, en 'Aquellos maravillosos años'

La cantante rememoró con la periodista su paso por Eurovisión. El festival cambió su vida, pero lejos de ser a bien, le trajo más de un quebradero de cabeza. "Me di cuenta de que me estaban utilizando", explicaba. "En ABC sacaron un telegrama firmado a ni nombre que decía: 'Pongo a los pies de España y de su excelencia el jefe del Estado este éxito en Eurovision'". Esas palabras nunca salieron de boca de Massiel y fue entonces cuando se dio cuenta de toda la campaña que el franquismo que quería formar a su costa, ante lo cual, se rebeló. "Me dijeron que me habían concedido el Lazo de Isabel la Católica, pero que me lo quería poner Franco y que tenía que ir al Pardo. Yo dije que no, que me lo diera un radio o una televisión. Sabía que era una trampa. Querían hacerme la imagen del régimen y me negué. Me salió carísimo", reveló la artista.

Es cierto que el precio fue alto. La cantante fue vetada de TVE "año sí y año también", como relata, pero no sabía que la cosa podía llegar tan lejos. "Entraron a matarme en mi casa con pistolas con silenciador en el año 75", confiesa. Massiel no incidió en quién fue ni qué pasó después ni si se encontró a los culpables.

"Eurovisión me ha destrozado la vida"

Toñi Moreno aprovechó la visita de la cantante para repasar los titulares que había dado a lo largo de su vida y chequear con ella si eran ciertos o no. Este: "Eurovisión me ha destrozado la vida", sí lo era. Más allá de lo de Franco, Massiel tuvo que lidiar con un grave problema personal: "A mi madre se le fue mucho la cabeza con lo de la fama", rememoró, confesando que la situación con ella se volvió tan inviable que tuvo que abandonar su casa "con una mano delante y otra detrás", ya que el dinero estaba a nombre de ambas.