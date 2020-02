Massiel cuenta la verdad de su vestido de Eurovisión 1968: "Me lo pagué yo de mi bolsillo"

El taller de 'Maestros de la costura 3' recibió en su segunda entrega a Massiel, ganadora del Festival de Eurovisión en 1968. La artista ha vivido siempre muy pegada a la moda y la confección, tal y como desveló a Raquel Sánchez Silva y su equipo de diseñadores. "Mi abuelo, mis tíos y mi padre eran sastres, lo que pasa es que él era bohemio, vino a Madrid y se hizo representante artístico. Pero yo he visto coser mucho", contó.

Preguntada por Caprile , La Tanqueta de Leganitos sorprendió con algunos secretos sobre el vestido que André Courrèges le diseñó para Eurovisión, una pieza que revolucionó a la sociedad de finales de los 60. "Courrèges me recibió y le dije que me tenía que hacer una minifalda", recordó, si bien no fue fácil convencerle. "", una orden que dejó atónito al diseñador.

Massiel recuerda su vestido de Eurovisión en 'Maestros de la costura'

"Si usted me hace este traje yo gano", añadió una joven Massiel, que acabó por salirse con la suya: "Le hizo tanta gracia que en una semana me lo hizo". El vestido viajó en una caja hasta Londres, sede del festival en 1968 tras la victoria de Sandie Shaw el año anterior. Allí, nuestra abanderada guardó con celo su indumentaria hasta el final: "En el ensayo general dijeron que había que ponerse el vestido y yo, muy cuca, dije que de eso nada. 'Va a ser blanco', dije, y saqué un trapito blanco para que nadie supiera cómo era el traje que llevaba".

No es de extrañar el secretismo que quería mantener la cantante en torno al vestuario, ya que su candidatura estuvo marcada por la polémica desde el principio. Tuvo que sustituir repentinamente a Serrat, que se negaba a no cantar en catalán, y "nadie me ofrecía vestirme, ni nada", desveló Massiel en 'Maestros de la costura'. Por ello, aprovechó los ahorros de sus conciertos en México y viajó a París para encontrarse con Courrèges. Al final, fruto de su triunfo en Eurovisión, le reembolsaron el valor del vestido.

Una pionera en una España reprimida

Massiel fue una de las primeras personalidades españolas que se atrevió a lucir piernas poniéndose minifalda, toda una revolución teniendo en cuenta la sociedad reprimida en la que vivía. "Yo me hacía las minifaldas según lo que yo veía", reveló en el talent show de La 1. Su valentía le llevó a vivir más de un altercado, como el que le ocurrió un día mientras paseaba por la Gran Vía madrileña, cerca del sindicato franquista.

"A la abuela que llevaba el kiosko se le empieza a mudar la cara y miro y medio equipo de la Guardia Civil venía detrás de mí. Me ordenador que circulara y yo dije que por qué, que estaba comprando. 'Está usted alterando el orden público porque esto es un escándalo', me respondieron. Y yo le dije '¡escándalo la manera en que usted me está mirando, déjeme en paz!'. Hice un mutis y me fui a Leganitos", contó de forma divertida.