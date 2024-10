Por Pablo Fernández Pérez |

El testimonio de Isa Pantoja en '¡De viernes!' sobre el trato que recibió por parte de su madre y su familia desde que era pequeña lleva en boca de todos una semana. Todos los programas han hecho eco de las atrocidades que contaba la hija de Isabel Pantoja, y cualquier persona que era mínimamente cercana a la familia ha hablado sobre cómo se vivió desde cerca. Y ahora, ha llegado el turno de la exniñera, Dulce Delapiedra.

Dulce Delapiedra en '¡De viernes!'

La excuidadoraen la finca de Cantora. "Es muy doloroso todo", aseguró Delapiedra, y desveló quedebido a la relación que tenía con María del Monte . La exniñera señaló que

Según señala Delapiedra, cada vez que la cantaora se iba de concierto, a Isa Pantoja la ignoraba toda su familia, desde su abuela hasta su hermano. "Mamá, no te vayas, que cuando te vas me critican", afirma Dulce Delapiedra que le dijo la propia hija a la madre. Sin embargo, asegura que la tonadillera "lo ha permitido" y no ha hecho nada para remediarlo. Incluso, contó cómo la propia Isabel Pantoja "cortó el pelo a su hija para que no saliera de casa" y la encerró con extrema protección al saber que había conocido a un chico.

Por su parte, la excuidadora contó que hizo lo que pudo para proteger a la niña al ver cómo era tratada por su propia familia. "Si yo llego a presenciar esto, eso sí que no lo permito. No le hace ni esto. Eso es desagradable", señaló Delapiedra sobre el episodio de la manguera, y añadió: "Me la encontré para salir corriendo las dos de ahí. Es inhumano, denunciable". También aprovechó para hablar sobre Kiko Rivera: "Viene tan orgulloso como siempre y, en vez de protegerla, la remata (...) Él ha demostrado, hace muchísimo tiempo, que no quiere a su hermana".

La adopción de Isa Pantoja

Dulce Delapiedra también ha desvelado cómo Isabel Pantoja no quería contarle a su hija que era adoptada a pesar de su insistencia . "Ella como si oyera llover (...) No estaba dispuesta a contarle nada". Finalmente, asegura que se tuvo que enterar por la madre de una amiga suya del colegio, y cuando fue a contárselo a la tonadillera, esta le dijo lo siguiente: "Fue a hablar con su madre. Y su madre, encima, le cuenta un cuento chino. Y, encima, tiene el valor de decirle que han fallecido". "Eso no se le hace ni a un perro", concluyó Delapiedra.