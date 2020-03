El duro ataque de Sofía contra Bea: "Tenías miedo a que saliera la macarra que llevas dentro"

En el plató de 'Supervivientes: Tierra de nadie' se suelen dar discusiones trasladadas de las propias que tienen los concursantes en Honduras. Pero hasta la llegada de Bea Retamal, primera expulsada de la edición, no se ha podido tener un punto de vista que conozca de primera mano la realidad que se vive allí. Bea no dudó en atacar a Cristian alegando que él mismo se había ganado el desprecio de sus compañeros porque "hace cosas muy feas".

Bea y Sofía, cada una en extremo del sofá discutiendo en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

Kiko Jiménez se puso del lado de su cuñado y animaba continuamente a Bea a que diese ejemplos con "base sólida". "Ataca en el momento que le da la gana, no comparte nada de lo que tiene", explicaba la joven sin ningún éxito, ya que Kiko no dejaba hablar a nadie con sus interrupciones. "Se le subió lo de Dios muy alto y robó cosas que no debería haber robado, en beneficio para él y no para los demás", añadió Christofer, situándose a favor de Bea.

"Lo tratamos así porque es muy egoísta, continuamente", remarcaba la exconcursante, que reveló la última conversación que tuvo con Cristian, en la que le aconsejó abrirse y confiar más en las personas. Sofía Suescun, como hermana y defensora suya, se dirigió a Bea: "No puedes decir lo de egoísta porque ahí todos tenéis debilidad por la comida, él se ofreció a compartir un coco y se lo despreciaron", apostilló. "Él se está viendo solo porque no se gana el trato de los demás", insistía la valenciana.

Ataque final

"Dices que él opina, pero a ti precisamente te han echado porque no dabas nunca tu opinión, te callabas porque tenías miedo que saliera la macarra que llevas dentro, pero mi hermano no tiene miedo, es valiente", sentenció Sofía, un ataque que levantó el rumor de los colaboradores. La contestación de Bea no se hizo esperar: "No voy a entrar en debates contigo, yo he dado mi opinión, pero, como no gritaba, no se me hacía caso. He sentido que mis compañeros no me escuchaban por hablar bien", se defendía ante la etiqueta de "macarra" que ha mantenido desde su paso por 'Gran Hermano'.