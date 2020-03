Sofía Suescun, indignada con Elena en 'Supervivientes 2020': "Me duele que provoque con temas familiares"

En 'Supervivientes', mezclar lo que ocurre dentro de la isla con lo que se queda en España suele pasar factura. Este pasado martes 10 de marzo en 'Supervivientes: Tierra de nadie' quedó patente. Cristian Suescun y Elena Rodríguez tenían una gran bronca porque ella había hecho un comentario sobre la relación de su compañero con su madre, Maite Galdeano.

Sofía Suescun critica a Elena Rodríguez en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

"Mi madre está súper orgullosa de mí, no como la tuya", fueron las palabras de Elena que hicieron estallar a Cristian. "Cállate ya, amargada, sabes dónde hacer daño", fue la respuesta directa de él. Este mismo sentimiento se trasladó a plató, donde especialmente Isabel Rábago y su hermana, Sofía Suescun, criticaron duramente a Elena. Incluso Víctor Sandoval gritó que esa señora "es lo peor, una maléfica".

El propio Carlos Sobera opinaba que las palabras eran "fuertes", a lo que Sofía respondía con indignación, haciendo referencia al paso de Adara por 'GH VIP 7: "¿Precisamente Elena va a querer hacer daño con los demás familiares? ¿Recordamos el concurso de su hija donde tanto le dolían que se metieran con su niño?", se refería al paso de . Seguía opinando que sus palabras del pasado y su comportamiento ahora "no tienen ninguna coherencia" y que para atacar de esa manera debería de ponerse "un puntito en la boca".

Elena es una provocadora

"Yo considero que Elena es un poco provocadora porque por experiencia, cuando te sacan toda la mierda de fuera y a tus padres es cuando peor te sientes, es una falta de respeto", opinaba Gloria Camila, a quien le persiguieron muchos temas familiares en su edición. Isabel Rábago no se quedaba atrás y añadía: "También ha hecho algo que a mí me parece muchísimo más grave, y es buscar el enfrentamiento con Cristian para que cuando reaccione, decirle: "¿vas a sacar la mano a pasear?" Me parece una bajeza absoluta", opinaba ante los aplausos de todo el plató.