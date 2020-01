Mediaset hará frente a 'Tu cara me suena 8' con el debate de 'La isla de las tentaciones'

Mediaset España va a seguir apostando de forma firme por la "televisión transversal" en este nuevo año 2020 y prueba de ello es la estrategia de programación que el grupo de comunicación llevará a cabo con 'La isla de las tentaciones' el reality show producido por Cuarzo Producciones que aterriza en Telecinco y Cuatro de forma simultánea el jueves 9 de enero. El espacio contará con emisiones semanales en Cuatro y Telecinco y con un debate en la segunda cadena del grupo, que en este caso moderará la periodista Sandra Barneda. El objetivo parece por tanto implicar a sus dos principales cadenas desde el primer instante.

Una de las grandes dudas era saber cómo se iban a organizar las diferentes emisiones del reality en Telecinco y Cuatro y ha sido en la rueda de prensa del espacio realizada este miércoles 8 de enero y a la que ha acudido FormulaTV donde se ha confirmado la estrategia que se llevará a cabo. De esta forma,con Mónica Naranjo mientras quemoderado por Sandra Barneda en el prime time de Cuatro. Tal y como se ha explicado en la rueda de prensa, llevando a cabo esta estrategia se cree que no llegará a coincidir con ' Supervivientes ' en emisión.

Sandra Barneda, presentadora del debate de 'La isla de las tentaciones'

"Dudamos en emitir el debate en Telecinco o Cuatro"

De esta forma, Mediaset España intentará hacer frente a la octava edición de 'Tu cara me suena', el talent show de Gestmusic que vuelve a Antena 3 el viernes 9 de enero, con dos espacios de producción propia. ¿Conseguirá hacer daño al programa de Atresmedia? Es una incógnita, lo que sí sabemos es que sus armas serán 'Mi casa es la tuya' con Bertín Osborne al frente cada viernes en la noche de Telecinco y el debate de 'La isla de las tentaciones' en Cuatro con Sandra Barneda. Manuel Villanueva, responsable de contenidos de Mediaset España, ha explicado que "estuvimos debatiendo emitir el debate en Telecinco o Cuatro pero hemos querido probarlo en Cuatro para ver cómo va creciendo", además, consideran que "se complementa mejor el viernes con 'Mi casa es la tuya'.

Así será el debate de 'La isla de las tentaciones'

En la rueda de prensa, Sandra Barneda ha confesado que "no he visto nada del programa (...) quiero vivirlo cronológicamente como el público" y se ha mostrado "encantada de que Mediaset confíe en mi para un nuevo debate, que es un género que me encanta". La presentadora, que se ha mostrado "súper fan de Mónica Naranjo (...) porque somos dos mujeres fuertes que esconden fragilidad" y ha confesado que le encantaría tenerla en el debate, algo que no sucederá finalmente. Lo que tampoco sabemos es si las parejas participantes formarán parte de estos debates ya que es una decisión que todavía no ha sido tomada por parte de sus responsables".

Imágenes inéditas para los debates

Los que sí estarán son los familiares de las mismas. Ellos comentarán con los colaboradores del espacio, entre los que se encuentra Alejandra Rubio (hija de Terelu Campos), todo lo que sucede en República Dominicana con imágenes de las "galas" de Cuatro y Telecinco y con imágenes inéditas, ya que tal y como se ha explicado en la presentación, "nos hemos guardado mucho material para los debates". Por último, cabe destacar que Barneda ha explicado que "la misión del debate seguirá las tramas desde fuera pero poco a poco las iremos viendo desde dentro al identificarnos con el mundo de la pareja (...) la intención será comentar las tramas, hacer un debate paralelo y terminar con el efecto blanqueador del mundo de la pareja".