'La isla de las tentaciones' se presenta y da su diferencia con 'Confianza ciega': "Aquí todo es de verdad"

Ha llegado el momento de caer en la tentación... o resistirse a ella. Esa es la premisa inicial de 'La isla de las tentaciones', un nuevo reality show producido por Cuarzo que aterriza en Mediaset España después de haber pasado por 19 territorios de toda Europa. Mónica Naranjo es la conductora de este nuevo espacio que contará con emisiones semanales los martes y jueves en Cuatro y Telecinco, respectivamente, y con un debate en directo moderado por Sandra Barneda cada viernes en prime time en la segunda cadena del grupo. En el espacio participarán cinco parejas en crisis, que deberán enfrentarse a 20 tentaciones, de decir, 10 solteros y 10 solteras que lucharán por conquistarles.

Sandra Barneda y Mónica Naranjo presentan 'La isla de las tentaciones'

Lo harán en un entorno paradisíaco: República Dominicana. Los participantes de 'La isla de las tentaciones' vivirán en Villa Playa y Villa Montaña, dos lujosas villas de más de mil metros cuadrados que contará con todas las comodidades posibles. Juan Ramón Gonzalo, uno de los responsables del formato, ha explicado en la rueda de prensa a la que ha acudido FormulaTV que "queríamos que fuera un autentico paraíso (...) por eso nos hemos ido hasta allí, con las complicaciones que eso supone". El productor ha confesado que cuando se planteó la posibilidad que Mónica Naranjo fuese la conductor "pensé: qué miedo (...) pero ahora solo tengo palabras de agradecimiento para ella (...) ha tenido mucha paciencia (...) no se ha quejado nunca y ha tenido mucha delicadeza con los participantes".

Mónica Naranjo: "Todo es 100% auténtico"

La presentadora ha confesado que durante la grabación, "hubo un momento concreto en el que yo me asusté porque no sabía si iba a poder controlarlo". Naranjo se ha mostrado plenamente satisfecha del resultado conseguido y ha dejado claro que "lo que sucede en esa isla es 100% auténtico" y está convencida que lo que veremos en 'La isla de las tentaciones' es "lo que sucede en todas las parejas de este país (...) mentiríamos si dijéramos que no hay problemas de parejas". La presentadora además ha dejado claro que "no hemos creado situaciones para provocar que las parejas rompan, las hemos invitado a vivir una experiencia y lo que ha pasado es su responsabilidad". Sobre ello ha incidido Juan Ramón Gonzalo, quien ha dejado claro que "no ha habido ninguna acción reprobable, todo ha estado muy medido (...) y todos han salido muy reforzados de la experiencia, que no era nada fácil". Además, el productor ha destacado que la gran diferencia respecto a 'Confianza ciega' es que "aquí todo lo que ha pasado es de verdad, no hay actores para engañar".

Mónica Naranjo en 'La isla de las tentaciones'

Unas vacaciones... definitivas

¿Los concursantes tendrán algún tipo de tarea específica en el programa más allá de demostrar que siguen enamorados de sus parejas? Este ha explicado que "van a una especie de vacaciones en unas villas de lujo. Se generan actividades en las casas que muchas veces proponen ellos y también hay algunas citas con quienes deciden los participantes (...) habrá excursiones, salidas fuera...". El resultado lo veremos cada martes y jueves, noches por excelencia en los realitys de Mediaset, tal y como ha explicado Manuel Villanueva, responsable de contenidos del grupo.

Susana Molina y Gonzalo Montoya ('GH 14')

Estrategia de programación

"Son días que dedicamos históricamente al reality (...) creemos que una de las cosas mas difíciles en televisiones es lograr un hábito, abrir una ventana", ha contado, puntualizando que "ha habido una circunstancia que nos ha obligado a hacer un reajuste en nuestra programación, que ha sido la adquisición de la Copa del Rey, cuya emisión afectaba a algunos de nuestros programas (...) además de la Eurocopa en junio". "Era complicar ajustar dos realitys de larga duración y hemos tomado este rumbo con 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes' (...) las relaciones con Zeppelin siguen siendo cordiales".

Un final... ¿que ya podríamos conocer?

Una de las dudas que han surgido en la presentación del espacio es qué pasará si en redes sociales se investiga a los participantes y se descubre el estado de su relación en la actualidad. Villanueva se ha mostrado tranquilo, afirmando que "no nos preocupa que se sepa qué ha pasado con las parejas. Hoy en día, las paredes son de cristal. Tampoco nos preocupa porque una vez te metes al programa te enganchas y te olvidas de la situación de las parejas". Por su parte, el productor del espacio ha afirmado que "de estas cosas nos enteramos quienes estamos mas en redes, lo interesante es ver cómo han llegado los participantes a donde creemos que han llegado, porque tampoco lo tengo tan claro".

Andrea e Ismael ('First Dates')

La mecánica del programa

Cinco son las parejas que se someterán a este importante y duro reto: caer o no en la tentación. En cada entrega del espacio veremos la llamada "ceremonia de la hoguera", en la que los chicos y chicas se reunirán, siempre separados por Naranjo. Lo harán para valorar los momentos más reseñables de la convivencia llevados a cabo por sus parejas. Cada uno de los integrantes de esta pareja podrá elegir si quiere ver las imágenes solo o acompañado por sus compañeros. Será entonces cuando descubran cómo están actuando las personas con las que entraron a participar.

Cabe destacar, que en cualquier momento del programa, uno de los participantes podrá solicitar un encuentro con su pareja. ¿Qué pasará en este momento? Será un encuentro a solas, en una ceremonia especial en la que deberá tomar la decisión más importante de su vida: seguir adelante con la aventura o poner fin a la experiencia. Y es que son solo tres los posibles escenarios a los que se enfrentarán los participantes de 'La isla de las tentaciones': seguir con sus parejas, volver a España completamente solos o hacerlo con una nueva pareja, al haber sido conquistado por un soltero o soltera del espacio.