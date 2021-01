Dustin Diamond ('Salvados por la campana'), hospitalizado a causa de una enfermedad desconocida

Dustin Diamond, el popular actor estadounidense que se hizo famoso a principios de los años 90 por dar vida a Screech en 'Salvados por la campana', ha sido ingresado en un hospital de Florida durante el fin de semana del 8 de enero. El intérprete se aquejaba de sentir dolor por todo su cuerpo y de una sensación generalizada de malestar.

Dustin Diamond, ingresado en el hospital

Hasta el momento se desconoce el diagnóstico de Diamond, pero según indica TMZ, podría tratarse de cáncer. El equipo médico se encuentra preocupado por que esta sea la enfermedad que padezca el actor, de modo que le han realizado varias pruebas y una biopsia con el fin de aclarar el origen de los fuertes dolores que sufre.

El citado medio señala que la familia de Dustin Diamond ha sufrido cáncer, pues su madre murió a causa de un cáncer de pecho. Esta habría sido la principal razón que habría inclinado a los doctores a comprobar esta posibilidad, pese a no tener claro dónde podría estar localizado. Por tanto, se espera que en los próximos días se pueda conocer el diagnóstico del actor.

No está en el reboot

El pasado 25 de noviembre, Peacock estrenó el reboot de 'Salvados por la campana', que contaba con todo su elenco original a excepción de Dustin Diamond. La razón por la que Screech no se encontraba en la serie es porque está viviendo en la Estación Espacial Internacional. Aunque el actor no se encuentra de acuerdo con esta decisión, cabe recordar que no acabó su paso por la serie de forma amigable, pues llegó a escribir un libro en el que desvelaba los trapos sucios de la producción.