Eduardo Inda, en contra de Rigoberta Bandini y su "Ay, mama": "Esta no sabe cantar"

Que Rigoberta Bandini no vaya a ir a Eurovisión no significa que su canción no haya traspasado fronteras. Concretamente, ha traspasado las del terreno político. El "Ay, mama" de la catalana ha sido elogiado por Irene Montero y criticado por Pablo Casado. Y es que, este sencillo arrasa entre la sociedad, pero levanta ampollas en la derecha política española.

Eduardo Inda critica el "Ay, mama" de Rigoberta Bandini

Rigoberta Bandini pedía alto y claro en su canción que las mujeres puedan enseñar las tetas libremente. No es común encontrar un tema reivindicativo entre las propuestas españolas de Eurovisión y Eduardo Inda se enorgullece de ello y espera que siga siendo así. "Eurovisión no es un concurso de canciones protesta, no nos engañemos", decía el periodista en 'laSexta noche'.

Además, el navarro ha sido muy duro con la catalana, ya que no solo ha arremetido contra su single, sino también contra su talento artístico, afirmando que había que enviar un representante que supiera cantar y no a ella. "Yo prefiero que sepa cantar y esta no sabe cantar o canta regulín tirando a mal". Y es que, según Inda, cantantes son Beyoncé o Madonna, pero no Bandini, a pesar de que sus canciones acumulan millones de reproducciones en las plataformas musicales. "No es una cantante", señalaba.

"Me sorprende la obsesión de la gente por las tetas"

Francisco Marhuenda tampoco aprueba la canción de la intérprete de "Perra". "Me parece una tontería, me sorprende la obsesión que tiene la gente por las tetas, el sexo y el sexo de la gente", sentenciaba. Además el periodista hablaba de la canción de Bandini como si formara parte de un "hiperfeminismo ventilado de las jóvenes airadas de Podemos". Marhuenda establecía su propio umbral de feminismo diciendo: "Esas chicas jóvenes de 30 años que lo han tenido todo hecho en la vida y vienen de familias ricas, a mí me da la risa".