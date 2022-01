Rigoberta Bandini: "Empatizo con Rocío Carrasco y es un orgullo que 'Ay mamá' suene en su docuserie"

En la primera semifinal del Benidorm Fest celebrada el 26 de enero de 2022 pudimos conocer a los cuatro primeros finalistas de la preselección española, siendo Chanel, Blanca Paloma, Tanxugueiras y Varry Brava los clasificados. Tan solo un día después, el 27 de enero de 2022 se ha celebrado la segunda semifinal, conociendo así a los artistas que completan la lista de los finalistas, siendo Rigoberta Bandini, Rayden, Gonzalo Hermida y Xeinn los escogidos.

Finalistas de la segunda semifinal del Benidorm Fest

Nada más terminar la segunda semifinal, María Eizaguirre ha sido la encargada de conducir la rueda de prensa con los cuatro finalistas de la segunda gala del Benidorm Fest. "Estoy muy emocionado, haber pasado a la final me parece el mayor logro de mi carrera. Creía que no tenía las mismas oportunidad, pero estoy flipando. No sé si es por la fiebre del covid...", decía Gonzalo Hermida desde una reunión virtual a raíz de su positivo. "Mañana te haremos una prueba para ver si das negativo", aseguraba Eizaguirre, pensando en la posibilidad de que Hermida pueda actuar en directo.

"He sentido el público, me ha encantado. Quiero agradecer todo esto, es increíble", indicaba Xeinn, muy emocionado por pasar a la final del Benidorm Fest. "Ayer lo vimos todos por la tele y es muy bonito formar parte de esto", aseguraba Rayden. "Que hubiera público me ha ayudado muchísimo. La gente me ha dado un amor que he disfrutado muchísimo. Para mí, esa simbología de la teta es importante, es una escultura y así no nos pueden decir nada. Nuestra presencia y nuestra mirada a cámara ha sido lo más importante. La teta ha sido solo un elemento más para terminar de emocionarse", explicaba Bandini.

Eva Mora y María Eizaguirre preguntaron cuáles serían sus promesas si ganasen el Benidorm Fest. Por su parte, el cantante de "Calle de la llorería" aseguraba que llevaría a Tanxugueiras a Eurovisión para que le cantasen los coros en gallego. "Si gano Benidorm Fest, mi promesa es ganar Eurovisión. Me puedo comprometer a poner toda mi alma en ganar Eurovisión", decía también la de "Ay, mamá", quien ha asegurado que las semanas previas al festival han sido muy duras. "Han sido momentos de crisis, de miedo a que mis expectativas estuvieran muy altas. Previamente ha habido mucha indecisión. La iconografía de la teta es más una provocación poética", continuaba la catalana.

Rayden

Pasando a la ronda de preguntas, los periodistas se han interesado por cómo se han sentido ellos al cantar en directo ya que han habido fallos vocales en muchas de las actuaciones de la segunda semifinal del Benidorm Fest. "Me he escuchado bastante bien, me he sentido muy potente físicamente y vocalmente", contestaba Xeinn. Por su parte, Rayden explicaba que uno de sus acompañante ha hecho la mitad del número sin escuchar, "de memoria", por un problema de frecuencias. "Yo me he escuchado bien, en el ensayo no, pero lo hemos mejorado y ya está", exponía Paula Ribó.

Universo Mediaset

A raíz de la utilización del single de Rigoberta Bandini por parte de Mediaset para varias promos y avances de un formato relacionado con Rocío Carrasco, la prensa ha querido preguntarle al respecto. "Yo pensaba que me lo tenían que preguntar", bromeaba la cantante, "De todo lo que hay en el circo Mediaset, empatizo con Rocío Carrasco, es una historia que es necesaria contar y es un orgullo que 'Ay mamá' suene en su docuserie. Y si Terelu Campos está a tope, genial", sentenciaba la artista.