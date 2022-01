A falta de conocer quién es el representante de España en el Festival de Eurovisión 2022, podemos afirmar que el Benidorm Fest ha sido un auténtico éxito. Datos de cuota de pantalla por encima de la cadena, una opinión favorable sobre todos los candidatos que dista mucho de otras preselecciones españolas y mucho ruido en redes sociales. Sin embargo, este último punto no siempre es favorable, como se ha visto en los últimos días.

Rigoberta Bandini, Tanxugueiras y Chanel

Muchos fans de los artistas han llenado de toxicidad las redes sociales, lo que empaña el mensaje de unión que se trata de transmitir desde la ciudad alicantina. "Yo ya no abro Twitter porque es horroroso. Lo decimos desde el primer día: no tenemos ningún tipo de problema entre nosotras, nos admiramos y qué rollo, qué necesidad de meter mierda. De verdad, gente. No va de esto, va de música y de disfrutar", aclaraba Rigoberta Bandini, una de las favoritas.

La banca más radical de los seguidores de la barcelonesa, al igual que los de Olaia Maneiro,Sabela Maneiro y Aida Tarrío, integrantes de Tanxugueiras, y Chanel Terrero, han polarizado Twitter desde la emisión de la primera semifinal. "Nosotras tres somos mujeres que tenemos el mismo mensaje de empoderamiento, diversidad e inclusión. A todo nuestro público, el de cualquiera, si resulta que vamos cualquiera de nosotras, pedimos que apoyen porque es una propuesta empoderada, que es lo que se necesita en estos momentos", sentenciaba Tarrío.

Compañeras ante todo

Las cinco mujeres han querido llamar a la calma en las redes sociales, dejando claro que no es necesario echar por tierra la candidatura de otro artista para ensalzar la que más te gusta. Además, esa guerra entre mujeres va contra los valores de sororidad que quieren transmitir. "Esto es un festival sobre la canción. Hay para gustos colores y eso no significa que haya que desmerecer a nadie. Apoyad a quien os guste más. En este caso, vuelvo a suscribir que somos compañeras, que el mensaje es de empoderamiento y que disfrutemos esto porque es maravilloso. ¿Qué mejor forma de pasarlo bien que apoyando lo que nos gusta, que es la música?", zanjaba Chanel.