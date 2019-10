Así es la versión argentina de La Chusa de 'La que se avecina'

No, no se trata del remake argentino de 'La que se avecina' ni de un spin-off internacional de la vecina más peligrosa de Mirador de Montepinar. Pero gracias a la séptima gala de 'Got Talent España 5' hemos descubierto cómo sería la versión argentina de La Chusa, el surrealista personaje interpretado por Paz Padilla en la comedia de los hermanos Caballero.

Paz Padilla como La Chusa de 'La que se avecina'

Todo comenzó con la actuación de José y Malena, dos alicantinos que sorprendieron al jurado con su fusión de danzas al mezclar el tango con breakdance. Los bailarines no tardaron en recibir elogios del jurado que valoró positivamente su propuesta. "Que difícil hacer breakdance con un zapato de tacón", afirmaba Edurne. "A veces vemos espectáculos que fusionan dos conceptos y no terminan de quedar bien. En vuestro caso, está bastante bien integrado y no había visto nada así", declaraba Risto Mejide, que también destacó un pequeño error en la actuación.

Más tarde llegó el turno de Dani Martínez, que con acento argentino quiso bromear sobre la ausencia de deje de Malena, nacida en Buenos Aires (Argentina). Paz Padilla no quiso ser menos y comenzó su valoración imitando el acento argentino, a lo que Martínez añadió: "¿Es La Chusa argentina?". Este comentario provocó que la presentadora de 'Sálvame' hablase como su personaje en 'La que se avecina' pero con un marcado deje argentino: "Te voy a decir una cosa... ¡Te pincho!". Finalmente, la pareja de concursantes recibió tres síes de jurado y un no de Mejide.

Otro guiño a La Chusa

Esta no es la primera referencia a La Chusa que Paz Padilla realiza en el programa de Telecinco y Fremantle. En la cuarta edición de 'Got Talent España', la andaluza hizo una proposición al mago Merlín y su compañero El Magnífico mientras valoraba su actuación. "¿Tú quieres ser el novio de La Chusa? Que busca un hombre", comentó usando el tono de voz del personaje.