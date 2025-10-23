Por Fernando S. Palenzuela |

Los concursos son una parte importante de la programación de Antena 3 y es frecuente que la cadena tenga alguno en el prime time, además de los ya míticos 'La ruleta de la suerte' y 'Pasapalabra' a lo largo del día. Desde el inicio de septiembre, 'Juego de pelotas' ocupaba la noche de los miércoles, pero con su final este 22 de octubre la cadena le ha buscado un sustituto.

Atresmedia va a seguir apostando por los concursos en la noche del miércoles con el estreno de 'El 1%', cuya segunda temporada llega el próximo 29 de octubre. Arturo Valls vuelve a este anfiteatro que tantas alegrías le dio en 2024 con nuevas entregas en las que tratará de replicar su éxito.

Una de las preguntas de 'El 1%'

El estreno de 'El 1%' marcó su emisión más vista y más seguida con 1.555.000 espectadores y un 15,5%, además de liderar su franja. Este liderazgo se amplió en otras cuatro ocasiones y siempre estuvo estable en el 14-14,8%, a excepción de la segunda entrega que marcó mínimo con un 13%, aunque no fue la menos vista.

Marta Hazas, Javier Veiga y Eva González, famosos invitados a 'El 1%'

Los contrincantes del miércoles

'El 1%', producido por Gestmusic, volverá con 100 concursantes por entrega que tienen que enfrentarse en cada ronda. En este proceso, podrán optar a comodines o a plantarse con dinero, pero solo la persona (o personas) que consiga llegar a la preguntar del 1%

Con la llegada de la segunda temporada de 'El 1%', Arturo Valls heredará los contrincantes de 'Juego de pelotas'. De momento, La 1 se posiciona líder con 'Sin gluten', que emitirá su final justo coincidiendo con el estreno del concurso. Telecinco ofrece en la noche del miércoles 'La Agencia', ficción a la que todavía le quedan seis episodios. Por otro lado, Cuatro dispone de 'Callejeros' en ese día y laSexta de 'El taquillazo'.