Roberto Leal y Jorge Fernández, los presentadores tras los exitosos concursos de la tele

Por Fernando S. Palenzuela |

Si hay dos programas que vertebran la programación de Antena 3, esos son ' La ruleta de la suerte ' y ' Pasapalabra '. Cada día,. Pero no solo eso, sino que también elevan los resultados de ' Antena 3 noticias ' tanto en la sobremesa como la noche y el fin de semana, lo que permite que lideren con comodidad frente a la competencia.

'La ruleta de la suerte' se ha convertido en uno de los espacios más longevos de Atresmedia, manteniéndose en activo desde 2006 cuando Antena 3 lo rescató tras 10 años de ausencia. En el caso de 'Pasapalabra', su emisión ha sido prácticamente ininterrumpida desde el año 2000 con Silvia Jato al frente. Desde entonces, le ha dado tiempo a pasar por diferentes manos e incluso saltar a Telecinco para volver más de una década después a Antena 3. Detrás de estos concursos están Jorge Fernández y Roberto Leal, quienes han echado con nosotros la vida atrás para analizar la evolución de sus programas y de este género en nuestra televisión.

Roberto Leal es el presentador de 'Pasapalabra' desde 2020

¿Cómo recordáis el primer día en el que entráis al plató de vuestro concurso?

Roberto Leal: Lo recuerdo bonito, pero con mucho nervio. Venir a 'Pasapalabra' era venir a un programa que tenía una grandísima historia detrás y que la gente tenía muchas ganas de que volviese a las pantallas. Era un regalo el haber sido elegido para presentar el programa, pero también tenía ese pellizco y esos nervios bonitos de decir ojalá guste y ojalá siga manteniendo la esencia del 'Pasapalabra' de siempre. Los días previos estaba nervioso por ver cómo iba a ser esa primera vez que yo dijera "tiempo, empieza por A", porque era algo con lo que casi soñaba.

Jorge Fernández: Hice el casting para presentar 'Pasapalabra' antes de 'La ruleta de la suerte'. Hubo un momento en el que yo iba a ser el presentador de 'Pasapalabra', pero luego cogieron a Jaime Cantizano y me mandaron a mí a 'La ruleta'. Yo también estaba nervioso porque el formato llevaba 10 años sin estar en emisión. Pensaba que no iba a durar nada porque era un parche en el plató de María Teresa Campos. Lo intenté hacer bien para que Antena 3 me diera otro programa porque pensaba que no iba a durar nada. Un visionario como veis, ¿no? (risas) 19 años después aquí estamos con unos datos buenísimos.

¿Se buscó que vuestros concursos tuvieran una continuidad respecto a las etapas previas?

Leal: En mi caso se quiso mantener la esencia del programa porque no hacía tanto tiempo que ya no estaba en Telecinco y funcionaba muy bien. Por supuesto que cuando empieza la nueva etapa se le intenta dar otro toque, pero no es que sea un toque mejor ni peor, es diferente. El equipo es el mismo, la casa es distinta, el presentador es distinto, pero lo importante aquí es el formato, que está por encima de lo demás. Cada presentador lo hemos hecho a nuestra manera y creo que todos poniendo el mayor de los cariños.

Fernández: Cuando creas un programa, por mucho que ya existiera, tienes que darle tu impronta. El denominador común prácticamente es el mismo, entre otras cosas porque por formato no lo puedes tocar. 'La ruleta' llevaba 10 años sin emitirse, entonces teníamos la referencia del americano, pero tampoco, porque un programa americano no tiene nada que ver. Lo importante es saber a qué hora haces el programa y a quién va dirigido. Si lo haces a las 12 de la noche, te muestras un poco más canalla, pero claro, al mediodía, ¿para quién va? A gente un poco más mayor, más señoras entonces, ahora no sé si habrá cambiado mucho. Intentas adaptar tu lenguaje, tu comportamiento, tu actitud al público al que vas dirigido.

Pensaba que 'La ruleta de la suerte' no iba a durar porque era un parche en el plató de María Teresa Campos

Y en el caso de 'Pasapalabra', ¿a quién va dirigido?

Leal: Siempre, me da igual el formato que presente, pienso que tengo detrás a alguien que conozco. Yo no le hablo igual a mis colegas como hablo en la tele, pero sí que trato que sea de esas mismas formas. Y a quién va dirigido eso te lo dicen la gente en la calle. Yo venía de 'España directo', que era era un público más mayor. De pronto, 'Operación Triunfo' sí que lo ven muchos niños y muchos chavales. Y ahora me encuentro con que con 'Pasapalabra' va un niño de cuatro años por la calle que te dice: "este es el del programa que yo veo con mi abuela". Y va la abuela al lado y dice que a ella no la pueden llamar a esa hora porque está viendo 'El Rosco'. La diferencia de 'Pasapalabra' con 'La ruleta' es el horario. A esa hora de la tarde hay muchos niños que ya están previos a la cena, están viendo la tele con sus abuelos, con sus padres antes de acostarse, y eso sí que lo noto. Entonces, ¿a quién va dirigido? Parece que es un tópico, pero sí que es un programa familiar y en el que las únicas voces que se dan es cuando uno se lleva el bote.

'Pasapalabra' y 'La ruleta de la suerte' siguen teniendo después de muchos años una fidelidad incomparable a la de otros concursos.

Fernández: Yo creo que es un compendio de muchas cosas. En nuestro caso fue acertar con un horario en el que para nada podía parecer que un concurso podía triunfar. Todas las cadenas tenían magacines y de repente metimos un concurso. Podría ser un suicidio, ¿no? Y esa fue la primera tecla. Y luego, cuando un concurso arranca y por circunstancias va bien, se genera un muy buen ambiente que traspasa la pantalla. No hay movidas, no hay tensión de que si hacemos un 10% nos quitan el programa. Cuando un programa va bien, es como un tren que coge velocidad y ya no se descarrila. Pero creo que el equipo humano es fundamental porque siempre hay problemas y al final todo sale por el equipo humano. Es un compendio de muchísimas cosas, pero, sobre todo, querer ganar, querer ser el número uno, porque en el programa de Roberto también hay mucho de un equipo que lleva años haciendo televisión y saben cómo es la fórmula del éxito ya.

Leal: Los dos formatos tienen algo con lo que es muy difícil dar, y es que son formatos en los que todo el mundo puede jugar y se puede sentir participante. No es un concurso que sea demasiado barroco como para que tú digas que solo es para un reducto de la población que admiras y de la que no vas a sentir que formas parte. Aquí la clave es esa: tú generas empatía. Además, en 'Pasapalabra' los duelos se hacen largos, tú te posicionas con uno o con otro, y casi los sientes como de tu familia, esa es la clave también. Cuando estás en casa jugando, estás participando, y encima dices: "mira, pues yo esta me la sé, pero Manu también se la sabía", y te sientes como parte del programa de verdad, como si vieras un trocito también de tu vida. Y luego está la compañía, tanto 'La ruleta' como 'Pasapalabra' son programas que acompañan, hay mucha gente que vive sola, hay mucha gente que está en los hospitales solita.

El público llega a posicionarse con un concursante de una forma salvaje. Quieres que gane el tuyo sí o sí.

Fernández: En 'Pasapalabra' está muy claro porque son los dos que se ponen 'El Rosco', y es que es Madrid o Barça. Siempre vas con alguien. En nuestro caso, como van cambiando de concursantes, es más complicado en una hora posicionarte mucho, pero siempre hay alguien que te gusta un poco más o menos; pero en 'Pasapalabra' es clarísimo.

Leal: Es pasión, al final es pasión. Cuando uno ama a un concursante, piensa que a él le ponen el rosco más difícil que al otro, eso siempre pasa. "Claro, porque a este le han leído más rápido, pues el otro tenía unas palabras que las hubiera acertado yo". Yo cuando leo estas cosas, lo que me destapan es cariño, porque veo que realmente viven con pasión el concurso y no deja de ser un concurso. Hay cosas evidentemente mucho más importantes.

Roberto Leal y Jorge Fernández, juntos en el plató de 'Pasapalabra'

En los últimos años se ha creado la conocida como profesión del concursante, que es este concursante que se forma para ir a diferentes programas.

Leal: Hay tanto nivel ya en los concursos que realmente quien se presenta a uno casi se está preparando una oposición, no es ninguna broma. Se le echan muchas horas de estudio. En el caso de 'Pasapalabra', el que menos estudia lo hace una media de 4 o 5 horas diarias. Algunos se piden incluso una excedencia porque si no es imposible estar aquí todos los días grabando. Le meten horas porque saben que si un día suenan la campana y le preguntan justo eso que se estudió hace un mes y se acuerdan, se pueden llevar un bote, como se llevó Rafa Castaño, de más de dos millones de euros. ¿Y las televisiones qué buscan? Cuando un concursante funciona en un programa porque ves que tiene ese nivel y ya no participa, las redacciones lo buscan porque queremos ese nivel y porque la gente ya te conoce y es algo que tienes ganado.

En una época cada vez más sobrestimulada, ¿cómo consiguen los concursos generar dinamismo y mantener la atención del espectador con una escaleta tan estable?

Fernández: El formato al final es así, ¿no? Entonces ha triunfado en otros países porque es así. Es algo fácil. Tú pones una pista y vas diciendo letras, es el típico ahorcado. Entonces para la gente que está en casa es como jugar. Yo creo que ahí tenemos parte importante los presentadores. Yo soy muy obseso del ritmo. ¿Para qué? Para eso que tú decías, para que la gente esté enganchada. Lo nuestro es panel, panel, panel y panel. Entre panel y panel podemos comentar alguna tontería. Son programas sin guion. Salvo la pista y el panel, todo lo demás es improvisado. Entonces nos podemos salir, pero yo creo que es importante el ritmo del concurso para que la gente esté enganchada, porque al final lo que quieres es jugar, no ver qué dice el presentador. Eso tenemos que tenerlo en cuenta los presentadores y creo que es parte del éxito del programa. Si es un presentador mucho más tranquilo, que no juega, que quiere hablar, a lo mejor no es el presentador adecuado.

Se le ha dado una segunda vida a los concursos a raíz de la pandemia. Fueron un balón de oxígeno

¿Y qué me dices de las audiencias de 'La ruleta de la suerte' los fines de semana con reposiciones?

Fernández: Cuando nos dijeron que íbamos los fines de semana, pensé que de lunes a viernes íbamos muy bien y que los fines de semana con reposiciones iríamos mal y no pasaba nada. Se darían cuenta, lo quitarían y ya está. ¿Qué cojones? Si es que igual 17%, 18%... y hemos tenido hasta algún 20%. Entonces no sé, ahí sí que no te puedo... No sé el porqué porque son repetidos.

Leal: Hombre, si lo supieras ya te digo yo que haría todo el mundo lo mismo.

Fernández: Acierto de la cadena otra vez, ¿no? Es como tocar una tecla y de repente, ¿por qué? Es probar. Podría haber ido mal, se hubiera quitado y ya está. Pero para la cadena está muy bien. Mira, otra anécdota que hay es que Matías Prats pidió a la cadena y me pidió a mí muchas veces: "¿por qué no dices a la cadena que nos pongan detrás?". Porque claro, nosotros dejamos a Sandra Golpe muy arriba, en un 26-27% muchos días, y decía Matías que él también quería un arrastre como ese. Yo le decía que ni se le ocurriera, que no dijera nada. Bueno, pues al final, no sé, Matías es el número uno en la cadena, es el jefe, y yo creo que lo pidió y lo tuvo. Y funcionó.

¿Cómo se testan las pruebas para ver si es necesario cambiar alguna?

Leal: Desde que yo llevo solamente se ha cambiado una prueba. Alguna vez hemos introducido una nueva en programas especiales, tipo el de Reyes Magos y alguna cosita así, que lo que se hace es meter una prueba más. Pero sí que es verdad que cada vez que se ha planteado cambiar una prueba, hay aquí una especie de cónclave increíble, no de un día ni de dos, te hablo de incluso semanas y meses, para que todo el mundo esté de acuerdo. Te juegas mucho porque al final es lo que se dice siempre en tele: si algo funciona, no lo toques. Pero es cierto que también hay que ir renovando, implementando alguna de las pruebas, dándoles otro aire. No se cambia una prueba porque uno diga: "oye, se me ha ocurrido esto". No, eso pasa por muchas cabezas, muchas voces y, sobre todo, por arriba.

Fernández: En vuestro caso es más complicado porque tenéis unas cuantas pruebas muy determinadas. Nosotros tenemos un montón de gajos y un montón de paneles. Entonces, claro, tenemos un abanico más amplio para intentar cambiar cosas. Empezamos a lanzarnos a la piscina con un gajo nuevo, un panel nuevo... Y de repente ves el primer programa y el último y no tiene nada que ver. La base es la misma: tiras, consonante y panel, pero ha cambiado mucho y hemos ido añadiendo pruebas. A los americanos siempre hay que decirles lo que vamos a hacer porque el formato es suyo, pero claro, como tenemos los datos que tenemos y como vamos renovando cada tres años, nos dicen que hagamos lo que nos salga de las narices (risas).

Leal: ¿Y nunca os han copiado ellos a vosotros?

Fernández: Alguna vez sí han llevado cosas, no sé exactamente qué, pero vinieron aquí hace como cuatro o cinco años y nos dijeron que había unas cuantas ideas que se llevaban.

Jorge Fernández presenta 'La ruleta de la suerte' desde 2006

Ambos programas han saltado al prime time. Sin embargo, no llegan a replicar los datos de la tira diaria.

Leal: En el 'Torneo de los 1000 programas' no ocurrió, pero ha habido otros que sí. Yo creo que depende de muchas cosas. Primero, lo que decíamos al principio, la audiencia es diferente, no tiene nada que ver. El programa, los ritmos de la tele tampoco tienen nada que ver. Es verdad que el que es muy fan del programa por la tarde es capaz de sentarse por la noche y verlo, pero también tiene que ver con los horarios. En nuestro caso, muchos niños lo ven con su familia entera y a esa hora no se sientan las familias. Y en estos tiempos que estamos viviendo, el prime time ya has visto a qué hora empieza. Entonces, es bastante complicado. Luego, nuestro programa, yo no sé cuánto dura 'La ruleta' en los especiales, pero el nuestro duraba lo mismo que a diario o diez minutitos más.

Fernández: El nuestro también, sí.

Leal: Claro, competir contra otros programas que duran dos horas o dos horas y pico realmente es muy difícil. Después, las publicidades van en otras...

Fernández: No des ideas que nos ponen dos horas aquí.

Leal: Lo que quería decir es que al final es verdad que puede funcionar o no. Está claro que es muy buena oportunidad que programas como 'La ruleta' o 'Pasapalabra', que son entretenimiento cultural y familiar, sean capaces de tener hueco en prime time y a la cadena no le importe enfrentarlo a otros formatos porque crean que hace bien. Luego el dato, pero yo creo que no hace daño a nadie tener un 'Pasapalabra' a esa hora en momentos puntuales, siempre con la premisa de que es un especial, que no es algo que se vaya a quedar ahí.

Fernández: Nosotros estamos muy contentos porque puedes hacerlo de dos maneras: o como hicieron en 'Pasapalabra', el mismo plató pero en prime time, o haces un plató de prime time y haces cosas de prime time. Entonces, ahí sí que teníamos un poquito más de ventaja con 'Pasapalabra', nos hicieron algo más potente y había que aprovecharlo. Si tú ves los datos de audiencia, que es la pregunta que hacías, históricamente los sábados, no sé por qué, nadie tiene un 20%. Nadie. O sea, tú ganas con un 11%. El sábado se reparte todo mucho. Hay circunstancias con las que, bueno, al final no puedes competir, el fútbol o un especial de actualidad, pero viendo las audiencias, con ganar te vale. No esperamos un 20% un sábado, pero da igual. Si tú eres número uno o primera opción o estás siempre compitiendo entre primera y segunda opción, es totalmente válido. Y yo, además, que crecí viendo el 'Un, dos, tres...' con mis padres cuando era pequeñito, siempre soy partidario de un viernes o un sábado tener algo muy familiar, que la gente se pueda reunir.

Matías Prats le pidió a la cadena que pusieran 'La ruleta de la suerte' detrás de las noticias del fin de semana

¿Qué balance hacéis de la evolución de los concursos en estos últimos años y qué futuro le veis a este género?

Leal: Se le ha dado una segunda vida a los concursos a raíz de la pandemia. Vinieron a ser ese balón de oxígeno para muchos de nosotros que estábamos en casa superinformados, y había que estar informados, por supuesto, pero llegó un momento en el que esto se hizo más largo de lo que esperábamos cualquiera y necesitábamos tener vías de escape. A mí me coge 'Pasapalabra' justo precisamente en pandemia. Se graban los primeros en pandemia, lo hacemos sin gente y al final parecía una locura, pero luego pensándolo fríamente teníamos claro que debía volver ya 'Pasapalabra'.

Fernández: Fue raro hacerlo sin gente.

Leal: Fue una sensación rarísima. Pero si ahora le quitas todas las capas de aquello, piensas que mucha gente agradeció que concursos y programas de entretenimiento diesen ese paso al frente porque era necesario. Digamos que vinieron a sanar un poco esa parte de la rutina en la que habíamos entrado oscura y gris, y creo que los concursos son necesarios porque son también piezas claves de cualquier cadena y generan esa fidelidad. Si un concurso funciona, vas a tener siempre a miles de personas que van a esperar ese momentito para ver tu cadena y a tu gente.

Fernández: Y si os dais cuenta, desde hace muchísimos años todas las cadenas tienen concursos. Nunca se han ido. Es verdad que cuando empezó 'Gran Hermano' los realities tuvieron un auge y todas las cadenas tenían que hacer realities. A lo mejor ahí perdieron un poquito esos concursos, pero al final, ¿qué queda? En Antena 3 ya no hay realities. En Telecinco cada vez funcionan menos y, bueno, son los dos que funcionan. En otras cadenas no existen. Ya no hay como antes. En Televisión Española había un montón de realities. ¿Qué ha sobrevivido y cómo las cadenas tienen incluso tres concursos seguidos en la parrilla? Al final los que sobreviven y los que están siempre ahí son los concursos.

Leal: Cuando yo entré, aquí teníamos tres concursos: '¡Ahora caigo!', '¡Boom!' y 'Pasapalabra'.

Fernández: Y ahora Cuatro también tiene, Telecinco... Estamos compitiendo constantemente con concursos en todas las cadenas. Nunca se han ido y ahora están superfuertes porque es lo que decía Roberto, es el entretenimiento de toda la familia, siempre tenemos un montón de tragedias, de movidas, de actualidad que no es muy optimista, y el concurso es un momento de decir "vamos a quedarnos aquí y vamos a divertir un poco en la tele".

* Contenido disponible en la revista FormulaTV 20 AÑOS. ¡Descárgala completa aquí!