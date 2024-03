Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes: Tierra de nadie' se estrenó el lunes 11 de marzo con Carlos Sobera al frente. Una cita en la que el presentador ya tuvo que lidiar con un momento de lo más tenso con Ángel Cristo Jr., cuando el programa le ofreció una carta de su madre, Bárbara Rey, como regalo de cumpleaños, que él rechazó antes de echárselo en cara al programa.

Carlos Sobera lee al público la carta de Bárbara Rey a su hijo en 'Supervivientes'

Sobera felicitó al concursante de parte del programa, antes de comunicarle que, "que sé que tú has leído en privado, pero que es tan trascendental que creo que los espectadores deben conocerla", dada "la difícil situación que habéis vivido tu madre y tú en los últimos meses"., cuestionó Cristo, después de afirmar que "a mí no me ha hecho llegar nadie en privado esta carta".

A pesar de que el presentador insistió en leer las palabras de Rey, Cristo echó abajo sus intenciones de forma tajante: "Si tengo una carta de mi madre, no voy a participar en esto. Lo siento muchísimo". "Yo no necesito escuchar ninguna carta de mi madre, no tengo nada que escuchar de ella", subrayó el superviviente, a lo que añadió que "mi madre no está en este concurso y no va a entrar". Por ello, Sobera procedió a cerrar los micrófonos para leer la carta de Rey a la audiencia: "Por medio de la presente carta, te hago llegar mi más sincero disgusto que, por querer ayudarme, os he causado a ti como al resto de la familia y amigos".

? Ángel Cristo decide no leer la carta que su madre le ha hecho llegar ?



???? @carlos_sobera desvela el contenido de la misma, a la audiencia



????? #TierraDeNadie1

???? https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/Jwqm72hYmL — Supervivientes (@Supervivientes) March 12, 2024

"Que sea la última vez"

"Todo se hizo para protegerme sobre la grave adicción al juego, unido a una época muy difícil para todos que os hice pasar. Siento que esta situación se haya prolongado tanto tiempo y que ahora podemos dar todos por finalizada", continuó leyendo el presentador, en una carta en la que Rey lamentaba no poder "remediar todo lo pasado, al menos sí evitarte dicho perjuicio económico" y daba las gracias a su hijo "muy sinceramente" por "tu paciencia y tu ayuda durante todo este tiempo".

El presentador conectó de nuevo con Cristo, quien cuestionó que la carta se hubiera considerado un "regalo": "Eso nunca puede ser un regalo. No sé cómo podéis dar cabida en este programa a una maltratadora infantil". "Es una acusación muy seria, muy grave, en la que yo ni entro ni salgo. Ya hay quien tiene esa capacidad y no es este precisamente el foro en el que podamos tratar esa cuestión y tampoco es el tema de 'Supervivientes', y menos esta noche en la que queríamos tener contigo una charla amigable", trasladó Sobera. "Pero no me gusta nada que me hayáis puesto una carta de mi madre y os lo debo hacer saber. Es lo que pienso. Que sea la última vez", aclaró Cristo, con rotundidad.