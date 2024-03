Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes: Tierra de nadie' quedó inaugurado la noche del lunes 11 de marzo con una gala a cargo de Carlos Sobera. La cita, no obstante, arrancó de lo más accidentada, puesto que Zayra Gutiérrez tuvo que ser evacuada antes de comenzar el juego, a causa de sus problemas de espalda, que la mantendrán apartada de sus compañeros al menos un par de días más.

Carlos Sobera conecta con Zayra Gutiérrez en 'Supervivientes 2024'

"Tenemos el parte médico de Zayra y la decisión de los profesionales ha sido evacuarla de la isla, porque", trasladó Sobera más tarde, para después aclarar que "esto no quiere decir que vaya a ser evacuada permanentemente"., a quien se podía ver tumbada en la cama, para preguntarle cómo se encontraba.

"Tengo mucho, mucho, mucho dolor", confesó Gutiérrez, un tanto adormilada. La concursante desveló que "esto ya me pasó hace tiempo y es el mismo dolor": "Me dan pinchazos constantemente y eso que el médico me ha dado una medicina fuerte, pero aún así no puedo hacer nada sola". Sobera le explicó entonces que ya tenían el informe médico: "Dado que tu estado de salud no es el idóneo y que este concurso es muy, muy, muy exigente, el cuerpo médico ha dictaminado que te va a mantener en tu habitación en observación hasta el jueves para ver cómo evolucionas, si positiva o negativamente".

Un problema desde su niñez

"Y el jueves, una vez que te vuelvan a examinar, el equipo médico tomará una decisión definitiva sobre tu permanencia o no en el concurso", comunicó el presentador, quien dejó claro que "las condiciones en las que vas a estar son exactamente iguales al resto de compañeros, para que no haya ningún tipo de trato de favor ni desigualdad", en referencia sobre todo a la alimentación.

Asimismo, Sobera instó a la concursante a relajarse, "piensa que estás bajo observación, que te vamos a cuidar. No queremos que te pase nada, todo lo contrario". "Ojalá el jueves, cuando comunique Jorge contigo, pueda decir que sigues en 'Supervivientes 2024'. ¡Mucho ánimo!", le dedicó Carlos Sobera, tras lo cual Miki, pareja de Gutiérrez, aclaró que "es un problema que arrastra desde pequeñita".