Carlos Sobera se puso de nuevo al frente de 'Supervivientes: Tierra de nadie' el lunes 11 de marzo, en una primera gala en la que se estrenó también la ceremonia de salvación de 'Supervivientes 2024'. Una mecánica protagonizada por Lorena Morlote, Arantxa del Sol, Ángel Cristo Jr. y Aurah Ruiz como primeros nominados de la edición, que concluyó con la salvación de esta última gracias al apoyo de la audiencia.

En el primer tramo de la gala, Sobera dio a conocer el reparto de los votos de los espectadores que,. Una decisión que no parecía del todo determinante, dado el escaso margen entre las cifras más altas:a ser el primer expulsado, ante el escaso apoyo recibido con respecto a sus compañeros.

Ajenos a estas cifras, los cuatro nominados procedieron a enfrentarse a la ceremonia, a cargo de Laura Madrueño, no sin antes lanzar sus alegatos. "No me quiero caer de aquí, soy la que más ha aguantado y a la que más han dado por todos lados. Quiero hacer fuego y comer la comida", defendió Ruiz, quien aprovechó su tiempo también para enviar mensajes de cariño a sus seres queridos. "Llevo mucho tiempo preparándome mental y físicamente para estar aquí, me encanta, es mi sueño. He conocido un equipo maravilloso y sabéis que soy una luchadora", manifestó por su parte Lorena.

Una agradable sorpresa

Cristo fue el siguiente en tomar la palabra, también igual de escueto: "Me encantaría seguir, he venido con el objetivo de luchar por mi familia y espero que sea posible. Lo dejo todo en manos de dios". "La lucha apenas acaba de empezar y tengo muchos compañeros a los que conocer y de los que aprender. Me gustaría continuar luchando para estar aquí", remató Arantxa.

La presentadora, por desgracia, fue la primera en caer al agua al confirmarse que no era la salvada. A ella se sumó Lorena, lo que dejó a solas en la plataforma a Cristo y Aurah, la cual fue finalmente la salvada incluso para su propia sorpresa, lo que no le impidió estallar de alegría. "A toda la audiencia que me ha salvado, ¡os amo, gracias!", dedicó la concursante, después de mencionar a su familia y amigos.