Por Pablo Fernández Pérez |

El pasado 18 de noviembre, tras el programa protagonizado por Ilia Topuria, 'El hormiguero' cambió de tercio y pasó de un deportista a una cantante. Fue Chenoa quien se sentó en el programa de Pablo Motos dispuesta a promocionar su nuevo single 'La línea del tiempo', y ya de paso, a contar nuevos aspectos sobre ella y sobre su vida que nunca antes había contado.

Visita de Chenoa en 'El hormiguero'

En la entrevista, después de hablar de su nueva canción, se le preguntó por la casa que tenía en el campo. "(...) Me hace ilusión", comentaba la artista. "Yo viví hace muchos años en pueblo, a mí me gusta (...)", aseguraba Chenoa mostrando, destapando así su faceta más rural.

La conversación derivó en la numerología, ámbito del que la cantante es muy creyente. La artista no tuvo problema en admitir, también, su fe en los fantasmas o espíritus: "A mí nunca se me ha aparecido un fantasma porque yo no estoy preparada y lo digo en alto (...) Respetan mucho esas cosas". Ademas, tras comentar su obsesión por la limpieza, contó la anécdota de cuando la confundieron por Shakira: "¡Shakira, Shakira! Sí, tú, la de 'Gran Hermano'", decía la cantante, recordando cómo se hizo pasar por ella cuando un hombre la confundió, hasta que se dio cuenta de que no era la colombiana.

Maestra del disfraz

Antes de acabar la entrevista, la cantante confesó que tenía un método para intentar pasar desapercibida a la hora de ir a mercadillos y a los rastros: "Pedí una gorra con pelo". En este momento, entraba en plano una gorra negra con una peluca rubia cosida, y tanto Motos como Chenoa no dudaron en probar como les quedaba en cámara. "Soy igual, no tiene ninguna gracia", reconoció la también presentadora.