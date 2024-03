Chenoa gana la segunda semifinal de 'El desafío 4', que ya tiene a sus cuatro finalistas

Por Mario de Hipólito de Sande |

La noche del 22 de marzo de 2024 se emitió la emocionante semifinal de 'El desafío', donde la cantante Chenoa se enfrentó a una desafiante prueba de apnea. La artista se encontraba nerviosa, pero mostraba una actitud positiva en todo momento junto a Juandi. Mientras tanto, tanto los otros participantes como el público presente se encontraban angustiados y preocupados por su dificultad. Sin embargo, la artista no solo demostró su determinación, sino que también superó la prueba con éxito, sorprendiendo a todos pero sobre todo a sí misma.

Chenoa durante su prueba en 'El desafío'

"Yo he pedido al equipo algo, podrían ponernos un pulsómetro", pedía Chenoa antes de empezar su prueba. "Cuando estamos ahí sentados y te lo estás pasando bien, tienes las pulsaciones bajas. Pero. Y en el agua no es lo mejor, porque Juandi lo que pretende es bajar las pulsaciones y que me calme",

A medida que se aproximaba el momento de la prueba en el plató, el ambiente se cargaba de tensión. La expresión de la cantante reflejaba claramente el agobio que sentía mientras el mecanismo se ponía en marcha. La presión del momento era palpable, y se pudieron escuchar varias de sus quejas mientras realizaba el desafío: "No puedo". Sin embargo, a pesar de las dificultades, logró liberarse de todas las ataduras justo a tiempo.

"Cuando estoy abajo el cinturón, que es como de cuero, no tenía fuerza para quitarlo. Además, tengo claustrofobia... Cuando he quitado el cinturón, ha sido la ostia, yo se lo voy a dedicar a todo el equipo de 'El Desafío', porque me ha apoyado un montón todo el rato. Sois lo más", decía la extriunfita pletórica tras superar satisfactoriamente la prueba.

Finalistas de 'El desafío'

Al final de la noche se revelaron los nombres de los cuatro finalistas de 'El desafío'. La que peor lo pasó fue Marta Díaz, que tras su última prueba, pasó de ser favorita a casi no entrar en la gran final. A pesar de las dudas, logró asegurar su lugar en la final, aunque ocupó el cuarto puesto, con Adrián Lastra, Chenoa y Pablo Castellano por delante, en ese orden. No obstante, estos cuatro finalistas no estarían solos en el último episodio, ya que cada uno tuvo la oportunidad de elegir a un compañero entre aquellos que no habían llegado a la final. Las parejas formadas quedaron de la siguiente manera: Pablo Castellano seleccionó a Mónica Cruz, Chenoa optó por Mar Flores, Adrián Lastra se asoció con Pepe Navarro, y Marta Díaz eligió a Mario Vaquerizo como su compañero.