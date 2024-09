Por Joan Centelles Martínez |

Àngel Llàcer reaparecía esta semana en los medios de comunicación después del problema de salud que en estos últimos meses casi le hace perder la vida. El catalán narró el pasado sábado en 'Col·lapse' de TV3 cómo había estado a punto de morir al contagiarse de una peligrosa bacteria durante un viaje a Vietnam, enseñando incluso las cicatrices que tenía en la pierna tras varias operaciones a las que se había sometido.

Chenoa en 'Y ahora, Sonsoles'

Días después de su reaparición en el foco mediático,. Emocionado, explicaba en el espacio de Sonsoles Ónega en Antena 3: "Yo no quería irme sin decir adiós (...) Estoy volviendo a revivirlo.".

Aprovechando que el programa contaba con la presencia en plató de Chenoa, que acudía como invitada, su amiga y compañera de 'Tu cara me suena' quiso mandarle un mensaje de ánimo en este duro momento. "Eres tan fuerte y tan maravilloso. En 'TCMS' se notaba tanto que no estabas a mi izquierda, el lado del corazón", le comenzaba expresando muy emocionada. "No quiero llorar. No lloremos. Que sepas que te quiero con todo mi corazón. Que estoy feliz de verte bien y de vivir ese aquí y ahora que es tan importante".

Por su parte, Llàcer le quiso agradecer el cariño que la cantante le ha demostrado en todo este tiempo: "Laura ha estado siempre. Me ha mandado mensajes siempre. Cuando estás mal, los mensajes de cariño y amor ayudan mucho". Era entonces cuando el catalán se sinceraba sobre que no esperaba tanto apoyo de la gente, porque reconocía haber dedicado demasiado tiempo al trabajo: "Yo que pensaba que me había dedicado tanto tiempo a trabajar y me había olvidado de las personas... y no. Me he sentido tan querido y estoy tan agradecido".

Sobre el apoyo de los suyos, Chenoa le respondía: "Te lo has ganado a pulso, por parte del público y compañeros. Tus compañeros se hacen familia. Pasas más horas en un plató que en tu casa. Lo importante es el aquí y el ahora. Estás espectacular, estás guapo, te queremos y te voy a seguir dando la brasa con los gifs", expresaba entre risas la cantante, haciendo referencia a que durante la recuperación, el humor en sus conversaciones de WhatsApp era una de las grandes alegrías para Llàcer.

Su salvación

"He tenido que aprender a ser querido. No me daba cuenta. Siempre pensaba 'estás descuidando a la gente, no llamas a tus amigos...'. Algo habré hecho bien. Igual no lo he hecho tan mal. En algún momento de la vida yo les debería de dar algo a estas personas. He recibido tanto amor que eso es lo que me ha hecho vivir", zanjaba finalmente el catalán antes de despedir la conexión telefónica con el programa de Antena 3.