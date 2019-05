'El Hormiguero' roza la tragedia con un peligroso choque de coches en el que un colaborador se desvanece

Si 'El Hormiguero' es conocido por algo es por sus espectaculares pruebas y experimentos, que muchas veces deben realizarse incluso en los exteriores del plató por lo peligrosos que resultan. Con la visita de unos invitados internacionales como los Jonas Brothers, el programa de Pablo Motos quiso subir este lunes la apuesta hasta el punto de que uno de sus colaboradores perdió el conocimiento.

Uno de los experimentos más arriesgados de 'El Hormiguero'

Tal y como explicaba el especialista de cine y colaborador del programa Walter Franco, la prueba consistía simplemente en conducir un coche a 50 kilómetros por hora, subir por una rampa hasta chocar en el aire contra otro coche colocado en vertical, de manera que este cayese sobre otros dos coches situados en fila tras él de la misma forma, dando lugar a un efecto dominó entre ellos. La idea replica los "efectos mariposa" realizados en otros momentos del programa, pero a lo grande.

Según explicaba el propio Franco, "lo único que puede salir mal es que nos salgamos por izquierda o derecha" en la rampa por la que el coche debía elevarse. A pesar de esta relajación del profesional, Trancas planteaba desde el plató si un choque frontal de ese tipo no podía causarle una lesión cervical. "Lo más importante es no ir al médico nunca", bromeaba el colaborador, pretendiendo que no pasaba nada mientras no se diese cuenta.

Momento de incertidumbre

En el momento de realizar la prueba este ambiente distendido se sustituyó por la lógica tensión ante lo que, pese a todo, resultaba ser una peligrosa prueba. No obstante, el espectáculo fue un éxito y Walter Franco subió sin problemas la rampa y derribó la hilera de coches, en medio de una pirotecnia que el programa había diseñado para que todo resultara más vistoso si cabe.

Walter Franco vuelve en sí en 'El Hormiguero'

Sin embargo, cuando el vehículo aterrizó, el conductor quedó paralizado unos segundos. Uno de los asistentes del programa le tuvo que dar unos golpes en su casco para que el especialista volviese en sí, visiblemente sorprendido. Cuando cortaron su cinturón y lograron sacarle del coche accidentado, el colaborador pudo ponerse en pie sin demasiados problemas.

De las más locas

Ya reincorporado, el protagonista del experimento se reunión con Pablo Motos y los invitados, ante los que declaró estar "un poquito atontado, pero bien". Como siempre, las hormigas del programa valoraron lo que había ocurrido. "Es un empotramiento directo y sin sentido", afirmaba Trancas, mientras que Barrancas señalaba que tenía pocos precedentes en la dilatada historia del programa: "Esto es de las cosas más locas que hemos hecho, creo yo".