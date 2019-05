Joe Jonas pide perdón a los fans de 'Juego de Tronos' por su spoiler del final de la serie

Los Jonas Brothers han regresado y, como no, una de sus primeras paradas en España ha sido en 'El Hormiguero'. La banda ha pasado por el plató de Pablo Motos para promocionar su nuevo álbum, "Happiness Together", así como el documental sobre su vida "Chasing Happiness". Eso sí, teniendo en cuenta que Joe Jonas es el marido de Sophie Turner, una de las estrellas de 'Juego de Tronos', el presentador no ha podido resistirse a tocar también el tema de la serie.

Kevin, Joe y Nick Jonas en 'El hormiguero'

La actriz, que interpreta a Sansa Stark, "ha estado ocupadísima", en palabras de su marido, ya que el final de la serie de HBO ha coincidido con el estreno mundial de "X-Men: Fénix Oscura". Aunque la serie le haya alejado de su esposa, el cantante ha declarado que él y sus hermanos son fans de la serie y que por eso lamentan que acabase. Justo después de decirlo, bromeó con Pablo Motos, afirmando que esperaba que supiese que se había terminado para que no se lo tomase como un spoiler.

La respuesta del presentador era, precisamente, un dardo contra quienes han contado spoilers sin miramientos: "Yo ya lo he visto porque nadie ha tenido respeto en España por quien no había visto 'Juego de Tronos' cuando se emitió, y al día siguiente ya había spoilers por todas partes". Lo que no se esperaba es que tuviese a uno de esos desconsiderados enfrente, ya que Joe Jonas admitió ser responsable de destripar alguna trama a los fans por su cuenta de Instagram.

Arrepentido de su error

"Colgué en Instagram una foto de felicidades al personaje de Sophie y no digo más por si acaso alguien no lo ha visto todavía", explicaba con mucho cuidado el mediano de los Jonas. Lo que sí contó fue la reacción de los fans: "El primer comentario fue 'Joe Jonas ha sido el que me ha hecho el spoiler que me ha fastidiado el final de la serie', así que lo siento".

La publicación de la discordia que el ídolo juvenil difundió en su Instagram es, efectivamente, una revelación directa del destino de Sansa en la serie, por lo que, obviamente, advertimos de que es spoiler. En ella, tras un elogio y felicitación a la generalidad del equipo de 'Juego de Tronos', Joe Jonas acababa con un: "Larga vida a la Reina en el puto Norte".