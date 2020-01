'El joven Sheldon' se convierte en lo más visto de la noche y 'Last Man Standing' se mantiene

y se convierte en lo más visto de la noche. También en CBS, ' The Unicorn ' crece considerablemente y cosecha buenas cifras de audiencia. En el otro extremo está ABC, cuya audiencia se desploma con las reposiciones de ' Mixed-ish ' y ' Black-ish '.

'Sobrenatural' hace que The CW supere la barrera del millón de espectadores. La serie protagonizada por Jensen Ackles y Jared Padalecki se ha convertido en la ficción de fantasía y acción más longeva de la televisión estadounidense, aunque esta temporada será la última. Por su parte, 'Legacies' no llega al millón de espectadores, pero alcanza una cifra notable: 720.000 espectadores.

FOX: 0,7/4

CBS: 0,6/4

ABC: 0,6/3

NBC: 0,5/3

The CW: 0,2/1

Fox

08:30 - 'Last Man Standing': 4.390.000 [0,8/4] (2º)

08:00 - 'Last Man Standing': 4.750.000 [0,8/4] (2º)

CBS

09:30 - 'Carol's Second Act': 4.980.000 [0,6/3] (4º)

08:30 - 'The Unicorn': 5.700.000 [0,6/3] (4º)

ABC

08:00 - 'Mixed-ish' (Reposición): 2.840.000 [0,5/3] (4º)

08:30 - 'Black-ish' (Reposición): 2.310.000 [0,4/3] (5º)

09:00 - 'The Last Days of Richard Pryor' (9-11 p.m.) - Especial: 3.790.000 [0,6/4] (2º)