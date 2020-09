El reparto de 'El príncipe de Bel Air' se reunirá en un especial de HBO Max

WarnerMedia se la ha jugado al lanzar su plataforma de streaming, HBO Max, en plena pandemia. A pesar de contar con un abundante catálogo de lanzamiento, algunos de sus títulos originales, como el reencuentro de 'Friends', tuvieron que detener su desarrollo debido al parón que se produjo en la industria en marzo. Unos meses después, las cadenas estadounidenses se han vuelto a poner en marcha, y HBO Max se va a apoyar precisamente en la nostalgia para nutrirse de nuevo contenido, siendo su siguiente parada la mansión de 'El príncipe de Bel Air'.

Alfonso Ribeiro y Will Smith en 'El príncipe de Bel Air'

Siguiendo los pasos de 'Friends' y 'El ala oeste de la Casa Blanca', el reparto de 'El príncipe de Bel Air' se reunirá en un especial para celebrar una fecha muy especial: el 30º aniversario de la serie. Como informa The Wrap, este evento será grabado el 10 de septiembre, justo 30 años después del día en que se emitió su primer episodio en NBC, y el plan es que su estreno se produzca alrededor de Acción de Gracias.

Por lo tanto, su lanzamiento tendrá lugar más o menos a finales de noviembre, aunque en España no tenemos ninguna certeza de cuándo va a llegar porque HBO Max no está disponible. En cuanto a los implicados en esta reunión, evidentemente la gran estrella será Will Smith, que estará acompañado por Alfonso Ribeiro, Tatyana Ali, Joseph Marcell, Karyn Parsons, Daphne Maxwell Reid y DJ Jazzy Jeff, en lo que será "una divertida y emocionante noche cargada de música, baile e invitados sorpresa, en honor de la serie que se emitió durante seis temporadas y 148 episodios".

El otro regreso

Este especial no es el único regreso de 'El príncipe de Bel Air' en el que está trabajando Will Smith. Recientemente, salió a la luz que el actor y productor está desarrollando un reboot dramático de la noventera sitcom, basado en el viral tráiler realizado por Morgan Cooper, que hacía alusión a conflictos raciales desde un punto de vista mucho más oscuro. Por el momento, el proyecto no ha recibido luz verde, pero Peacock, Netflix y HBO Max ya estarían disputándose sus derechos para sacarlo adelante.