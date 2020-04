El divertido reencuentro del reparto de 'El Príncipe de Bel-Air' con Will Smith y el resto de actores

La nostalgia se está apoderando de nosotros durante el confinamiento por la crisis del coronavirus. Desde hace semanas, no son pocas las iniciativas que rostros mediáticos han puesto en marcha para hacer más llevadero el aislamiento de los espectadores y el suyo propio. Del reencuentro del reparto de 'Camera café' y "Los Goonies" a los concursantes de 'OT 2006', 'Popstars, todo por un sueño' o 'Maestros de la costura'. Los últimos en sumarse a la fiebre de las reuniones virtuales son los actores de 'El principe de Bel-Air', la exitosa serie que NBC emitió entre 1990 y 1996.

El reparto de 'El príncipe de Bel-Air'

El artífice del reencuentro ha sido el propio Will Smith a través de 'Will From Home', una tira casera de 12 capítulos que va emitiendo en Snapchat. A través de este espacio habla con otros rostros populares para animar a sus seguidores durante la cuarentena. La sorpresa llegó cuando apareció en pantalla su antigua familia televisiva para celebrar el 30 aniversario de esta sitcom norteamericana.

Alfonso Ribeiro (Carlton), Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Daphne Maxwell Reid (Vivian), Joseph Marcell (Geoffrey Butler) y Jazzy Jeff (Jazz) volvieron a reunirse, virtualmente, para recordar aquella inolvidable serie que en España pudo verse en Antena 3 y canales autonómicos. Lamentablemente, la familia estaba incompleta, ya que el actor James Avery, el tío Phil, falleció en 2013.

Los Banks

El elenco aprovechó la ocasión para recordar algunos de los mejores momentos de 'The Fresh Prince of Bel-Air' y comentar qué ha supuesto este proyecto en sus vidas. Además, los intérpretes comentan cómo están viviendo el confinamiento durante la crisis del coronavirus. Pero hay una cosa clara después de verles juntos, siguen demostrando que la química entre ellos continúa intacta, como si el tiempo no hubiese pasado.