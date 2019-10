Muere John Witherspoon, de 'El príncipe de Bel Air', 'The Tracy Morgan Show' y 'Black-ish', a los 77 años

El mundo de la comedia está un poco más triste por la pérdida de uno de sus referentes. El actor John Witherspoon ha muerto a sus 77 años en su casa de Sherman Oaks, California, según ha informado su familia a Deadline. En los últimos años había seguido estando activo en varios proyectos como 'Black Jesus' y tenía planeadas varias fechas de gira en su faceta como cómico.

El actor y cómico John Witherspoon

La familia del actor ha querido explicar el repentino fallecimiento de Witherspoon en un comunicado de prensa: "Con una profunda tristeza tenemos que tuitear esto, pero nuestro esposo y padre John Witherspoon falleció. Era una leyenda en la industria del entretenimiento y una figura paterna para todos los que lo vieron a lo largo de los años. Te amamos "POPS" (por su personaje en 'The Wayans Bros') siempre y para siempre".

Witherspoon nació en Detroit en 1942 e hizo su debut en televisión en los años 80 en "The Jazz Singer". A partir de ese momento, ha ido alternando su profesión como actor con su faceta de cómico hasta el día de su muerte. Uno de sus personajes más recordados es el de Willie Jones en la película "Friday" y más tarde repetiría este papel en las dos siguientes secuelas, "Next Friday" y "Friday After Next". En televisión fue Augustus Adams en 'El príncipe de Bel Air', Spoon en 'The Tracy Morgan Show' o James Brown en 'Black-ish'. Además, puso voz a un personaje de 'BoJack Horseman' en 2019.

Condolencias de compañeros

Varios fans y amigos han querido recordar al actor con varios mensajes a través de sus redes sociales. Regina King escribió: "Mi padre, mi abuelo, mi inspiración cómica. Te amo. Descansa en el paraíso". La actriz Marsha Warfield quien coincidió con Witherspoon en 'The Richard Pryor Show' también ha rendido tributo a su amigo: "Lamento mucho escuchar esto. Para mí, Spoon era un amigo, un hermano, un comediante divertido y talentoso y un buen hombre. Fue el primer comediante que conocí cuando llegué a Los Ángeles".