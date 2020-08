'El príncipe de Bel Air' prepara su reboot dramático de la mano de Will Smith

Will Smith ha formado tándem con Norman Cooper para sacar adelante el reboot de 'El príncipe de Bel Air', la serie que la cadena NBC emitió entre los años 1990 y 1996. La original narraba en tono de comedia cómo el personaje protagonista, llamado también Will Smith, se mudaba de Filadelfia a Los Ángeles para vivir con sus tíos ricos. Su madre tomaba la decisión de mandarlo allí tras vivir un altercado con una peligrosa pandilla de su barrio.

El argumento, sobre el papel, bien podría ser un auténtico drama. Pues bien, eso es precisamente lo que el actor se propone hacer ahora en este nuevo reboot. La idea surgió a raíz de un tráiler falso publicado en 2019 que fue creado y dirigido por Cooper, fan confeso de la ficción original. En algo menos de cuatro minutos, presentaba la historia "del chuleta de un barrio llamado Bel Air" en un tono muy distinto al de los chistes y risas enlatadas.

El reparto original de 'El príncipe de Bel Air'

Will era, en este caso, un joven que se veía envuelto en una pelea callejera durante un partido de baloncesto. La policía acudía al lugar del altercado y descubría que portaba una pistola, por lo que su tío tenía que intervenir para evitar que ingresase en prisión. Como en la original, se trasladaba a Los Ángeles para empezar una nueva vida, aunque el protagonista no lo aceptaba de buen grado. Tío Phil tampoco era el carismático tío de la original, sino que le aplicaba mano dura para intentar reformarlo. Como en 'The O.C.', el choque entre ricos y pobres estaba garantizado.

Vuelve el equipo original

El tráiler de 'Bel-Air' atrajo la atención de Will Smith y, juntos, se han puesto manos a la obra para hacerlo realidad, según informa The Hollywood Reporter. Norman Cooper será codirector, coproductor ejecutivo y uno de los guionistas de esta nueva serie que busca cadena o plataforma interesada. De momento el proyecto habría sido presentado a HBO Max, Peacock y Netflix, entre otras.

Todos los productores de la serie original, Will Smith, Quincy Jones y Benny Medina, así como sus creadores Andy y Susan Borowitz, ejercerán de productores ejecutivos del reboot de 'El príncipe de Bel-Air'. A ellos se suma Chris Collins (guionista de 'The Wire', 'Sons of Anarchy' y 'Crash', entre otras), que también será showrunner y escribirá los guiones junto a Cooper.