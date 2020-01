Gianmarco confiesa que sigue enamorado de Adara pero ella desconfía: "Ha jugado conmigo"

Hace tan solo unas semanas, Adara Molinero se convertía en la ganadora de 'GH VIP 7'. Cuando todos los seguidores del formato pensaban que el reality de Telecinco cerraría su puertas, la cadena decidió dar otra oportunidad a los concursantes de Guadalix de la Sierra para solucionar las cuentas pendientes que tenían unos con otros en un particular spin-off: 'El tiempo del descuento'.

Adara se sincera con El Maestro Joao en 'El tiempo del descuento'

Como grandes amigos, Adara Molinero y el Maestro Joao se reencontraron en la casa y, tras solo unas horas juntos, la madrileña ha tenido tiempo de sobra para abrir su corazón y sincerarse con el vidente sobre sus sentimientos hacia Gianmarco Onestini. ¿Cuáles son los motivos que llevan a la ganadora de 'GH' a desconfiar del italiano? "Es una persona a la que tengo cariño, pero me sentí muy mal, he sentido que han jugado conmigo. Así es como me he sentido yo", confesó Adara a su compañero.

Sin embargo, el Maestro Joao parece no tener el mismo parecer y él sigue empeñado en hacer de celestino entre los dos jóvenes: "Yo no creo que haya sido así, ni quiero creerlo. Si yo tuviera esa sospecha no podría hablar con él, pero cada uno tiene su percepción", explicó. Y es que después de convivir durante tantos meses con los dos, el astrólogo comentó en directo que no podía posicionarse con ninguno, ya que considera que los dos son sus amigos: "Si tengo la certeza de que le hacen eso a un amigo o a una amiga, esa persona sobra para mí, pero de momento puedo ser amigo de las dos partes. Es que como las cosas que veo y que siento no me conducen a pensar eso... yo he visto en él sentimientos, al igual que los he visto en ti", aseguró.

A pesar de las palabras de Joao, la ganadora de 'GH VIP 7' sigue sin confiar del todo en Gianmarco: "Ya, pero sus actos no dicen lo mismo". Aunque lo que peor le ha sentado a Adara ha sido su manera de actuar: "Él llegó a plató y le preguntó Jorge: '¿Tú estás enamorado de Adara?'. Y hasta que no le dijo su hermano que dijera que sí, no lo dijo". Poco tardó Joao en salir en defensa de su amigo: "¿Pero tú sabes cómo llegó a plató? No sabía qué decir, cuando llegué yo también me preguntaron y dije que solo teníais una amistad. Que él estaba enamorado lo he visto mil yo ahí, en mil veces que me ha puesto la cabeza como un bombo y en mil miradas que he visto".

Gianmarco y El Maestro Joao mantienen una intensa conversación en 'El tiempo del descuento'

"Mira, que su hermano a mí me ha llamado de todo en las redes sociales, falsa y de todo, y él lo ha permitido", contó Adara molesta. La de Alcobendas parecía haber tomado ya una decisión respecto a la poca relación que quería mantener con el italiano y aunque El Maestro tenía muy difícil hacerle cambiar de opinión, lo intentó: "Tienes que pensar que las dos cosas pueden ir juntas. Hay momentos que no se pueden fingir, es que eso es así, que luego se actúe mal, vale. Yo entiendo que te haya hecho daño y haya metido la pata, pero no creo que haya jugado contigo".

Gianmarco sigue enamorado

Durante la velada, el Maestro Joao no solo ha tenido tiempo para charlar con Adara, también con Gianmarco. El italiano ha confesado sentirse dolido por la actitud de Adara. Es más, piensa que todo ha sido un juego por parte de la ganadora de 'GH VIP'. El astrólogo ha intentado por pasiva y activa que los dos se sentasen a hablar y aclarar las cosas y, aunque al principio se le veía algo distante con su amigo, el modelo no ha dudado en aclarar que él "siempre ha pensado que Adara es muy guapa", confesando a Joao que aún tiene sentimientos fuertes por ella.