Así ha sido el frío reencuentro entre Adara y Gianmarco ('El tiempo del descuento'): "Me has decepcionado"

Tan solo unas semanas después de que Adara se convirtiera en ganadora de la séptima edición de 'GH VIP', Telecinco ha estrenado un espacio nuevo pero similar: 'El tiempo del descuento'. El domingo 12 de enero ha arrancado este formato, en el que muchos de los concursantes de la última temporada hasta el momento de la versión de famosos del reality volverán a convivir juntos en Guadalix de la Sierra.

El reencuentro de Gianmarco y Adara en 'El tiempo del descuento'

Uno de los asuntos más esperados por el público que estuvo al pie del cañón con 'GH VIP 7' era el reencuentro entre Adara y Gianmarco, después de la intensa relación amorosa que vivieron dentro de la casa y de su distanciamiento en el exterior. La que fue concursante de 'GH 17' ha sido la primera en entrar en Guadalix y ha asegurado que quería volver a ver al italiano porque todavía tenían una conversación pendiente.

Esperando en el búnker, Gianmarco ha recibido a Adara con dos besos muy fríos. Cada uno se ha sentado en un extremo del sofá y no han podido evitar las risas nerviosas. El italiano no ha hecho más que intentar acercar posturas con ella, sin éxito. La que ganó 'GH VIP 7' le ha reprochado que el día del último debate no le esperara, a lo que él ha respondido que esperaba un mensaje por su parte para poder encontrarse. "Lo único que has hecho ha sido exigirme cuando sabes que tengo una situación muy complicada", le ha espetado, antes de continuar diciendo lo mal que le parece que haya ido a platós a vender su relación y que haya grabado su conversación después de decirle que estaba solo en la habitación y resultara que estaba Antonio David con él.

Gritos e insultos

Gianmarco tampoco se ha quedado callado, y es que le ha echado en cara que haya hecho públicos sus mensajes, a lo que Adara ha contestado llamándole "víctima" y refugiándose en que tenía que demostrar la mentira que estaba diciendo. "A mí no me grites que me parece que vienes muy subidito", le ha pedido para luego perder los nervios y gritarle lo siguiente: "Me has decepcionado, eres un mentiroso". Por petición de Jorge Javier, parecía que los dos iban a terminar su reencuentro mirándose a los ojos y sin poder evitar sonreírse pero una nueva discusión ha surgido, esta vez por el hecho de que Adara tirara las flores que le regaló en la última gala al suelo de Telecinco. ¿A dónde llegará esta relación?