Elena Rodríguez da detalles del infierno de malos tratos que sufrió a manos de su expareja y su madre

'Supervivientes' ha estrenado en su última edición una de las pruebas más duras anímicamente para sus concursantes: 'El puente de las emociones'; un lugar en el que todos los participantes se han abierto en canal para contar momentos duros y claves de sus respectivas vidas. Fue en ese lugar en el que Elena Rodríguez revela nuevos y traumáticos episodios de maltrato de su expareja decidió narrar por primera vez la dura infancia que sufrió a manos de su madre, que la maltrató durante años; además de los episodios dramáticos que vivió con una de sus exparejas, que además de maltratarla a ella, también pegaba a sus hijos. Ahora, la que fuese participante de 'Supervivientes' ha decidido dar más detalles de la que ha sido una vida trágica y llena de dolor en la que probablemente ha sido su entrevista más dura.

Elena Rodríguez en 'Supervivientes 2020'

El episodio con la Guardia Civil

En la revista Lecturas, Rodríguez confiesa que años atrás "vivía con miedo" y explica que "cuando a lo largo de tu vida eso ha estado siempre presente, acabas perdonando. Lo normalizas", en referencia a lo que ya vivió en su infancia. Esta además no duda en corroborar las palabras de sus hijos Adara Molinero y Aitor Molinero respecto al maltrato de su pareja y explica que un día, "la Guardia Civil vino a mi casa, me fui con mi hija al médico y conté lo que había pasado, que aquel señor dio una bofetada a su hijo y otra a mi hija". Además, no duda en desmentir a los hijos de la que fuese su pareja, que han negado tajantemente este maltrato por parte de su madre a Elena y sus hijos: "Habría que preguntar a sus hijos si no recuerdan las tortas que les daba a ellos". Además, esta reconoce que "no di a las bofetadas la importancia que debía".

Responde a Jesús Molinero

Elena también ha querido mojarse respecto a Jesús Molinero, el padre de sus hijos Adara y Aitor Molinero. Estos cargaron duramente con él en una intensa entrevista en 'Sábado deluxe' y este respondió tajante, afirmando en sus redes sociales que "no creo que nadie se merezca esto, cuando solo conocéis una versión descafeinada e intoxicada" y dejando claro que "pase lo que pase jamás vayáis a algún sitio a hablar mal de un padre". Pues bien, Rodríguez ha sido muy contundente y escueta en su respuesta a su exmarido y le ha pedido algo de forma muy directa: "Para". ¿Será este el fin de la guerra o veremos a Molinero pronto en un plató de televisión cargando contra su expareja?

¿Qué opina de Hugo Sierra?

Paralelamente, Rodríguez ha querido mojarse respecto a Hugo Sierra, al que Jesús Molinero defiende con uñas y dientes y con el que ella se ha enfrentado en infinidad de ocasiones dentro y fuera de 'Supervivientes'. Elena ve "torpe" a Sierra y se muestra convencida que "en la vida no hay que dejar de crecer", algo que según ella este no hace. Además, confiesa que en Honduras vivir con él no fue sencillo ya que "cualquier cosa que saliera de mi boca, no se la tomaba bien, al final me acercaba a él de una forma sumisa" y además esta deja claro que no se cree nada de lo que sucedió entre él e Ivana Icardi en Honduras y es que, tal y como afirma, "lo que menos te apetece allí es el sexo".

El maltrato de su madre

Por último, la exsuperviviente también ha querido hablar sobre la dura infancia que vivió a manos de su madre. En 'El puente de las emociones', Elena contó que como sufre dislexia y tenía falta de concentración, su madre le pegaba con una correa pensando que lo que hacía era portarse mal, algo que sin duda le marcó para siempre. "Cada correazo que me daba hacía que me hiciera más pequeña y dejara de existir; que creciera en mí un monstruo que me atormentaba continuamente", confesó en su día. Pues bien, en Lecturas, se reafirma en esta historia y cuenta que "mi madre no entendía mi forma de ser. No supo hacerlo mejor. La que se llevaba los palos era yo" y además no duda en disculparla: "No tenía cultura".