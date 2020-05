Elena, en shock en 'Supervivientes' tras ver por primera vez el impacto real del coronavirus en España

Poco podíamos imaginar cuando se estrenó 'Supervivientes 2020' que estábamos a punto de entrar en una gran pandemia mundial. La crisis sanitaria derivada del coronavirus COVID-19 ha sacudido a absolutamente todo el planeta. En muy pocos meses, este virus se ha llevado la vida de millones de personas y ha paralizado al planeta por completo, provocando también grandes daños en la economía de todos los países. Casi ajenos a todo esto han vivido los concursantes del reality show de Mediaset España y BulldogTV y es que será ahora al regresar a nuestro país cuando se encuentren con la realidad; será ahora cuando logren entender las dimensiones de este gran problema mundial de salud.

Elena Rodríguez en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

Semanas atrás la dirección del reality decidió comunicarles a todos los concursantes el problema sanitario que atravesaba el mundo pero no ha sido hasta ahora cuando ellos van a empezar a ver imágenes de las consecuencias de la pandemia en nuestro país. Es evidente por tanto que en su estancia en Honduras no han podido ser plenamente conscientes de lo que se estaba viviendo en España, especialmente si tenemos en cuenta que nos encontramos ante algo totalmente inédito. Pues bien, la primera en comprobarlo por si misma fue Elena Rodríguez, que durante la emisión de 'Supervivientes: Conexión Honduras' pudo ver un vídeo en el que se resumía todo lo que había pasado.

En esta pieza elaborada por el equipo del reality se resumió cronológicamente todo lo que ha ido pasando desde el pasado mes de marzo. A través de fragmentos de los informativos de esta semana, Rodríguez pudo ver como la epidemia fue creciendo de forma casi imparable, cómo se gestionó en tiempo récord la construcción del hospital de campaña en IFEMA, también vio la declaración del Estado de Alarma, el uso del Palacio de Hielo como una morgue para las víctimas del COVID-19 o pudo descubrir que desde hace unas semanas todos salimos diariamente a las 20h00 a nuestros balcones para aplaudir a nuestros sanitarios que sin duda se han dejado la piel para salvarnos a todos.

Ver asi un breve resumen de lo que estamos pasando ...pelos de punta y a lagrima viva????????

1-2 pic.twitter.com/M6XjUkqq9N — mary (@maryvarelaGH) May 24, 2020

El mensaje de Elena a los españoles

La exconcursante se quedó totalmente en shock y no pudo reprimir las lágrimas, de impacto, emoción y mucha pena y es que evidentemente no es fácil para nadie afrontar esta dura realidad. Rodríguez comprobó como todo era mucho mayor que lo que pudiese haber imaginado nunca, tal y como explicó. "He alucinado con el vídeo porque aquí, aunque teníamos información, teníamos poquitas noticias y nuestra mente volaba. Pero tanto como esto nuestras cabezas no han llegado a alcanzar", afirmó, destacando además el papel de todos los españoles que estos meses han luchado por sobrevivir en esta pandemia. "Los verdaderos supervivientes son los que ha estado ahí viviendo esta tragedia. Les mando mis respetos", concluyó, a la vez que Jordi González le recordó que toda su familia está bien. "Tú has sido una privilegiada de haberlo pasado en un ligar tan idílico (...) gracias por haber entretenido y evadido a todas esas personas durante el confinamiento", añadió el catalán.