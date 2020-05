Elena Rodríguez, undécima expulsada de 'Supervivientes 2020', conoce en directo la ruptura de "Giandara"

La aventura de 'Supervivientes 2020' se acerca a su recta final. El reality show presentado por Jorge Javier Vázquez y Lara Álvarez encara ya sus últimas expulsiones, por ello salir ahora del concurso es todavía más duro que semanas atrás ya que los supervivientes que no puedan seguir en la aventura quedarán por completo a las puertas de la final del espacio que produce BulldogTV para Telecinco. En este caso, en la decimocuarta gala del espacio emitida este jueves 21 de mayo se ha producido una nueva salida del concurso, resultado de la nominación que se disputaban Elena Rodríguez y Jorge Pérez.

En este caso, entre los dos nominados finalmente la expulsada de la noche ha sido Elena Rodríguez. La audiencia ha decidido con sus votos que la madre de Adara Molinero abandonase definitivamente el espacio tras tres meses luchando por lograr la ansiada victoria del reality show. Ella se ha tenido que enfrentar a Jorge Pérez, uno de los supervivientes que está llevando el concurso con más discreción, una estrategia que parece que ha funcionado viendo su victoria en este duelo. Cabe recordar además que ambos se han enfrentado después de que Hugo Sierra fuese salvado de la nominación el pasado martes durante la emisión de 'Tierra de nadie', al convertirse en el nominado con más apoyo por parte de la audiencia.

Adara Molinero y Elena Rodríguez en 'Supervivientes 2020'

Una noche complicada para Elena

Con esta expulsión, Elena se separa del que ha sido su gran aliado en la isla: Jorge Pérez. Ambos han protagonizado una bonita amistad que en esta decimocuarta gala en la que ha sido expulsada ha sido puesta en tela de juicio. Rocío Flores ha acusado a Elena de haberle mentido a Jorge y haberse acercado a él solo por estrategia. Ambas han protagonizado una agria discusión que pese a todo, ha terminado con un abrazo de reconciliación. Eso sí, la hija de Rocío Carrasco sigue pensando que Rodríguez ha estado haciendo una estrategia en el concurso que visto lo visto, no le habría salido demasiado bien al haber sido expulsada del espacio.

Su reacción al final de "Giandara"

Pero la noche fue mucho más intensa para la recién expulsada y es que en una conexión en directo con Jorge Javier Vázquez a solas, esta conoció una de los bombazos que ha llenado horas de contenido en los formatos de Telecinco: la ruptura de Gianmarco Onestini y su hija Adara Molinero. Semanas atrás, en unas de las galas, Elena le preguntó al presentador si ambos seguían juntos, una cuestión que fue finalmente resuelta tras ser expulsada ya que antes no podía recibir información del exterior. Jorge Javier Vázquez le contó a Elena que ambos no seguían juntos, algo que inicialmente sorprendió a Elena, que creía que continuaban, pero a lo que le encontró explicación poco después. "Si rompieron era por qué no había nada. Solo era tensión sexual", afirmó tajante esta. Además, confesó que inicialmente a ella nunca le gustó Gianmarco para su hija, tal y como pudimos comprobar en la galas de 'GH VIP' en las que ambos compartieron plató.

Así ha sido el paso de Elena Rodríguez

Cuando entró en 'Supervivientes', a Elena Rodríguez la conocíamos por defender a su hija Adara en los platós de televisión, pero rápidamente se ha convertido en un personaje más (con entidad propia) en el universo Telecinco. Su paso por el reality ha estado marcado por su destreza en la pesca pero también por sus enfrentamientos y es que las discusiones con Hugo Sierra, el que fuese su yerno meses atrás, sin duda han sido constantes. Reconciliaciones y discusiones han sido constantes en su día a día. Paralelamente, también la hemos visto discutir con otros supervivientes como Rocío Flores, pero ha creado fuertes alianzas con otros de sus compañeros como Jorge Pérez. Ahora, tras el final de su aventura, inicia una nueva etapa en España, ¿alejada o ya instalada en la pequeña pantalla?