'OT 2020': Eli y Rafa, concursantes nominados en la Gala 2

*En elaboración

La noche del domingo 26 de enero, ' OT 2020 ' celebró su Gala 2, donde los concursantes tuvieron que despedirse de Ariadna , que fue la primera expulsada frente a Nick Maylo . Además, Flavio fue votado por la audiencia como el favorito de la gala, que

Eli y Rafa, nominados de la Gala 2 de 'OT 2020'

"Lo has hecho bien vocalmente, pero falta un peldaño más", declaró Nina, a la hora de valorar la actuación de Gèrard, que se subió al escenario con Hugo Cobo para cantar "Sucker". Una interpretación con la que Gèrard no consiguió convencer al jurado, al igual que Rafa. "Para mí no tienes una de las grandes voces de la Academia, pero tienes algo que gracia inmensa y una carisma que te cagas. No te veía al 100% hoy", confesó Natalia Jiménez, a la hora de valorar al concursante, que actuó con "Bonita", de Juanes y Sebastián Yatra, junto a Eli.

"Honestamente, creo que la apariencia no es lo importante", declaró Javier Llano, al dirigirse a la canaria. "Creo que hay algo grande pero que tiene que salir. Deberías haber liderado el dúo, pero has estado como dos puntos por debajo de la semana pasada", explicó el jurado, al exponer las razones tras su nominación, en las que destacó la importancia de la evolución. "Sé que lo tienes todo para hacerlo como dios manda", declaró Natalia al valorar a Anaju, quien interpretó "Guantanamera" junto a Nia, con el que se ganaron las alabanzas del jurado. "Me falta ver a la Anaju de la primera noche. Eres una chica con muchísimo talento y me gustaría verte crecer, pero te vamos a proponer para la nominación", concluyó Jiménez.