'OT 2020': Ariadna, primera concursante expulsada

La noche del domingo 26 de enero, La 1 de Televisión Española celebró la Gala 2 de ' OT 2020 ', en la que Nick Maylo Ariadna defendieron su permanencia en la Academia con "Jealous" y "You Know I'm No Good", respectivamente. Al concluir las actuaciones de sus compañeros,

Roberto Leal charla con Ariadna y Nick en la Gala 2

"He aprendido muchas cosas", confesó Ariadna al inicio de la gala, donde admitió haberse encontrado a sí misma y disfrutar. "Ha sido una ayuda. A nivel de formación, de saber cómo llevar las cosas, cómo funciona, es una ayuda bestial", recalcó la concursante, quien pudo reunirse con su padre, Francisco, antes de conocer la decisión de la audiencia. "Estoy orgulloso. Tuviste un arranque complicado, pero no se puede ser valiente si no se tienen miedos", declaró el recién llegado ante una emocionada Ariadna.

La expulsión de la concursante se produjo ante el apoyo de un 66% de los votos hacia Nick, decisión que emocionó profundamente a ambos nominados. "Me voy siendo una persona totalmente nueva. Esto no se acaba aquí para nadie hay un currazo por hacer", aseguró Ariadna, emocionada, tras conocer su expulsión, después de confesar que se presentó al casting "esperando tener una carrera, conseguir mover mi disco y dedicarme a lo que siempre he querido dedicarme". "Ha sido intenso, pero muy feliz", valoró la expulsada, quien bromeó con que "me voy a comer palomitas".