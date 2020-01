'OT 2020': Flavio, concursante favorito de la Gala 2

*En elaboración

La noche del domingo 26 de enero, ' OT 2020 ' celebró su Gala 2, en la que Ariadna tuvo que despedirse de sus compañeros tras ser eliminada. Además, el resto de compañeros demostraron el fruto de su trabajo a lo largo de la semana, actuando por parejas en el escenario, tras lo cual

Flavio, concursante favorito de la Gala 2 de 'OT 2020'

Antes de dar a conocer el nombre del favorito, Roberto Leal anunció los nombres de los tres concursantes más votados surgidos de una lista con un total de 2.500.000 de votos: Flavio, Hugo y Anne. Esta última fue quien se mostró especialmente entusiasmada y sorprendida por la decisión del público, una alegría que también compartieron sus dos compañeros.

"Siento debilidad por ti, por lo que haces", reconoció Portu, encargado de valorar la actuación de Flavio junto a Eva B, con quien interpretó "Copenhague", de Vetusta Morla. "Hoy no ha salido todo lo bien que nos habría gustado", confesó el jurado, antes de añadir que "la canción no nos ha puesto la piel de gallina". "Pero este programa no se puede permitir el lujo de perder a alguien como tú", concluyó Portu, antes de anunciar su permanencia en la Academia.