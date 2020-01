El "Estefanía Challenge" de 'La isla de las tentaciones' se cuela por sorpresa en la Gala 2 de 'OT 2020'

La noche del domingo 26 de enero, 'OT 2020' celebró su Gala 2, donde los concursantes tuvieron que despedirse de Ariadna, que fue la primera expulsada frente a Nick Maylo. Antes de conocer la decisión de la audiencia, Roberto Leal estaba charlando con Nia Correia y Anaju, cuando un grito improvisado irrumpió entre el silencio del público.

Roberto Leal, Nia y Anaju, sorprendidos por el grito de "¡Estefanía!" en la Gala 2 de 'OT 2020'

Ambas concursantes eran las encargadas de concluir las actuaciones de la noche, momento en el que se sentaron junto a Leal para compartir impresiones sobre el tema que tenía que interpretar, "Guantanamera", y el trabajo de la semana. "¡Estefanía!", gritó alguien entre el público en plena conversación, sorprendiendo tanto al presentador como a las dos concursantes y sus compañeros.

Un grito improvisado que despertó risas entre los presentes, mientras que los concursantes de 'OT 2020' se mostraron un tanto desconcertados, al desconocer el origen del grito. "Es que el público ve la tele y estas cosas pasan. Ella es Nia", soltó Leal, aparentemente incómodo por la espontánea improvisación, y tratando de recuperar el hilo del programa con la pequeña broma. "El que no esté entendiendo nada, que lo mire en Twitter", animó el presentador, ya más sonriente, dirigiéndose a los espectadores.

"Es largo de contar"

Durante las valoraciones, Portu fue el encargado de dirigirse a Nia, momento en el que el jurado decidió recuperar la broma y la llamó "Estefanía", ante una desconcertada concursante, que no pudo contener su frustración al desconocer el origen de ese grito. "¿Qué es lo que pasa con Estefanía? Que me han llamado Estefanía y ya me han dejado rayada todo el rato", confesó Correira, ante lo que Roberto se limitó a responder con un escueto "es largo de contar". Un momento que se produjo apenas un día después de que otro espontáneo gritase el mismo nombre en plena gala de los Premios Goya, cuando se disponían a anunciar la ganadora del galardón a Mejor Actriz Protagonista, que obtuvo Belén Cuesta.