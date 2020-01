'OT 2020': Eli se ausenta tras ver los vídeos de sus problemas en la Academia durante la Gala 2

*En elaboración

La noche del domingo 26 de enero, Televisión Española emitió en directo la Gala 2 de ' OT 2020 ', en la que Ariadna Nick Maylo se enfrentaban a su posible expulsión. Además, la organización decidió emitir ante los concursantes un resumen de los conflictos que habían vivido a lo largo de la semana, algo de lo que

Roberto Leal charla con Eli en la Gala 2 de 'OT 2020'

Según ha podido saber FormulaTV, la concursante tuvo que salir a coger aire porque estaba muy afectada tras la emisión del resumen en el que tanto ella como Jesús y Ariadna fueron los protagonistas. "Creo que nos pusieron en una casa a dieciséis personas que no nos conocíamos. La mayoría somos gente a la que nos gusta salir", explicó la concursante, cuando Leal quiso saber qué creía ella que había salido mal en la convivencia. "Me gusta que me digan las cosas. He aguantado muchas cosas y hay temas que me revolucionan. Perdón", añadió Eli, emocionada.

"Lo importante es lo que estáis haciendo ahora", la animó Roberto, señalando lo ocurrido como parte del aprendizaje dentro del programa. "Siempre he sido de actuar y luego pensadlo y me ha dado la realidad de frente. Voy a recapacitar mucho", declaró Jesús, cuando el presentador quiso conocer su punto de vista, mientras que Ariadna confesó que "estoy acostumbrada a hablar muy fuerte" en los debates que mantenía con su familia y amigos, algo por lo que se disculpó con sus compañeros. "Creo que esta semana ha venido guay para conocernos un poco más y para convivir mejor", opinó la concursante.