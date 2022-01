Con la cuarta temporada de 'Élite' ya emitida y la quinta a la espera de ver la luz, Netflix no para con la exitosa ficción española. Las Encinas sigue dando clase a lo más selecto de la sociedad y ya ha encontrado a los jóvenes que se unirán a su sexto curso para revolucionar tanto a los profesores como al resto de los alumnos.

Álvaro de Juana y Ana Bokesa, fichajes de 'Élite 6'

Álvaro de Juana, Ana Bokesa, Alex Pastrana y Ander Puig se unen a la sexta temporada de 'Élite' que Netflix se encuentra preparando, tal y como ha informado la plataforma a través de las primeras imágenes de estos nuevos personajes. De este modo, se suman a Carmen Arrufat, a quien ya anunciamos en exclusiva que formaría parte de las tramas en dicha temporada.

Pese a haber hecho públicas las caracterizaciones de los cinco nuevos intérpretes, Netflix no ha desvelado qué personajes realizarán cada uno de ellos. Cabe señalar que, de todos, el único que parece no llevar uniforme de Las Encinas es Alex Pastrana, por lo que su personaje podría no ser uno de los alumnos. Por otro lado, estos fichajes llegan tiempo después de anunciarse que la quinta tanda, que tiene previsto su estreno en 2022, contará con Valentina Zenere, André Lamoglia e Isabel Garrido.

¿Quiénes son los nuevos fichajes?

Algunos de los rostros de la sexta temporada de 'Élite' son conocidos por el público. Álvaro de Juana saltó a la fama por su papel en 'Amar es para siempre', pasando a la segunda temporada de 'HIT', ficción que comparte con Carmen Arrufat. Ana Bokesa ha trabajado en 'Capítulo 0' y 'La que se avecina', mientras que Alex Pastrana es parte del reparto de 'Bienvenidos a Edén' y Ander Puig se estrena en televisión con este papel después de haber sido figurante de 'Los espabilados'.