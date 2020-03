'Élite': Todo lo que sabemos de la tercera temporada

El 5 de octubre de 2018 llegó a Élite a Netflix con su primera temporada, que no tardó en convertirse en una ficción de frenético maratón. Tal fue su éxito que fueron más de veinte millones de personas las que la devoraron solo durante el primer mes desde que dio el pistoletazo de salida.

En septiembre de 2019 volvimos a Las Encinas con la segunda tanda de episodios y. El final de la anterior dejó tantas puertas abiertas que los fans no hacen más que especular sobre lo que puede ocurrir a partir de ahora. Una temporada que arranca con una nueva muerte y numerosos sospechosos de asesinato.

Una vez más serán ocho capítulos los que nos mantendrán en vilo hasta lograr resolver un nuevo misterio. En FormulaTV nos hemos adelantado al estreno y, por si tú tampoco puedes esperar, te contamos todo lo que sabemos que ocurrirá en la tercera tanda de episodios. ¿Quién será la nueva víctima? ¿Cómo se resolverán las tramas amorosas? ¿Qué papeles desempeñarán las nuevas incorporaciones? ¿Qué nos espera tras su final?

La muerte de Polo, ¿quién es el asesino?

La muerte de Polo en la temporada 3 de 'Élite'Netflix

Desde que arrancó, 'Élite' ha centrado sus temporadas en dramas. La primera, en el asesinato de Marina, y la segunda, en la desaparición de Samu. La tercera no iba a ser menos y va a desarrollarse en torno a otra muerte, basará su desarrollo en flashforwards y, de la misma manera que lo hizo la primera, sabremos quién ha muerto desde el segundo uno pero quedará en el aire el autor del asesinato. Y, ¿quién muere? Polo a manos de uno de los protagonistas.

No extraña que sea él la víctima después de que se descubriera que había matado a Marina y de haber conseguido librarse de la prisión por falta de pruebas. ¿Qué mejor para cerrar un círculo que la muerte del asesino? En el tráiler vemos cómo Polo cae por un hueco, con una altura considerada, y en la escena final le vemos muerto. O eso suponemos, porque en 'Élite' no siempre todo es lo que parece. Justo después aparece Guzmán con sangre en las manos y en la cara y Lu hablando con la oficial de policía diciendo que sabe quién ha sido el culpable. Todos tienen motivos para hacerlo, pero Samu y Guzmán se llevan la palma. ¿Estaremos en lo cierto o volverá a sorprendernos el final?

Ander y su enfermedad

Arón Piper como Ander en la temporada 3 de 'Élite'Netflix

El personaje de Ander cobrará todavía más protagonismo en la tercera temporada. Y es que, al final de la anterior, fuimos testigos de extraños comportamientos en el cuerpo del personaje que preocuparon a todos los fans. Recordemos el desmayo que sufrió en la fiesta final, que pudiendo deberse al alcohol consumido no parece ser la opción correcta, y el sangrado de su nariz durante su conversación posterior con Guzmán.

A lo largo de la tercera tanda de capítulos, Ander será víctima de una terrible enfermedad que marcará un antes y un después en su vida. En los meses de rodaje algo hemos podido suponer. Los fans, al ver imágenes de Arón Piper con la cabeza completamente rapada, no han podido evitar especular con la posible enfermedad. Su dolencia va a convertir a Ander en un chico frío y reservado, se alejará de la gente que le importa para no hacer daño a nadie y eso ya lo podemos suponer en el tráiler cuando, en una conversación con Omar, escuchamos a este último decir "¿y quieres que me vaya ya?". Pero muchas veces, cuanto más lejos se quiere, más cerca se está. Esta enfermedad también provocará acercamientos en el trío Ander-Guzmán-Polo, que tendrán que aprender a perdonar y quién sabe si volverán a convertirse en inseparables.

Dos nuevos alumnos llegan a Las Encinas

Yeray y Carla en una fiesta de la temporada 3 de 'Élite'Netflix

Si en la segunda temporada llegaban Cayetana, Valerio y Rebeca a poner patas arriba Las Encinas, los próximos capítulos de 'Élite' también reciben a dos nuevos alumnos. Por un lado nos encontramos con Yeray, interpretado por Sergio Momo, que es un chico que ya estuvo en el colegio y que se ha ganado el dinero trabajando, ya uqe ha creado una aplicación muy exitosa. Buscará las disculpas de sus compañeros por dejarle de lado años atrás y dará mucho juego en otros aspectos. En el tráiler vemos que está muy cerca de Carla mientras ella le dice que quiere "dejar todo esto atrás". Yeray será para ella una mezcla de apoyo y carga con la que tendrá que tirar para adelante como si de una obligación se tratase.

Por otro lado está Malick, encarnado por Leïti Sène, cuya trama principal la vivirá con Nadia. Aunque no empiezan con muy buen pie, poco a poco irán creando una fuerte amistad que servirá de apoyo, sobre todo de él a ella. En el tráiler comparte escena con Nadia y podemos intuir que ambos vayan a ser algo más que amigos. ¿Mandará todo al traste con Guzmán después de la difusión del vídeo erótico de manera definitiva? ¿Buscará lanzarse a la piscina con alguien con el que empezar de cero y sin ningún prejuicio? ¿Favorecerá que Malick también sea musulmán para la aceptación por parte de su padre y esto, a su vez, a la relación entre ambos?

Lu y Valerio, de millonarios a pobres

Lu y Valerio se abrazan en la temporada 3 de 'Élite'Netflix

'Élite' nos ha demostrado una y otra vez que en el amor no hay normas. Valerio llegaba a Las Encinas directamente desde Chile en la segunda temporada como hermanastro de Lu y descubríamos que no era eso lo único que les unía. Y es que los dos llevaban tiempo acostándose. En un arrebato de enfado, el personaje de Jorge López hace ver a su padre que son más que familia y este, en los próximos capítulos, hará que se separen. No hay más que ver el tráiler para escuchar ese "te quiero fuera de esta casa" hacia Valerio por parte de su padre. En lo nuevo de la ficción veremos cómo ambos dejan de recibir dinero de su progenitor y cómo este último se muda a vivir al piso de Samu, con el que no mantendrá demasiada relación personal.

Dos delincuentes con las drogas

Valerio sin camiseta en la temporada 3 de 'Élite'Netflix

Las tramas vinculadas con las drogas tampoco faltan en una ficción como 'Élite'. En la segunda temporada, con la llegada de Valerio y Rebeca, ya veíamos que todo se revolucionaba. Fuimos testigos de cómo el personaje al que encarna Jorge López solía consumir cocaína e incitaba a Guzmán a hacer lo mismo en más de una ocasión. Por otro lado, la madre de Rebe es narcotraficante y metía a Samu en un buen lío. Y en la tercera esto continuará. Valerio continuará traficando y su llegada a casa de Samu traerá más problemas a este último; y Rebeca también lo hará y recibirá la reprimenda del personaje de Itzan Escamilla, cuyo piso será el centro de todo tipo de situaciones ilegales.

El amor y el sexo continúan presentes

El trío sexual de Valerio, Cayetana y Polo en la temporada 3 de 'Élite'Netflix

Una de las relaciones que más nos sorprendió en la segunda temporada de 'Élite' fue la de Samu y Carla. Lo que todo empezó con sexo e interés, evolucionó a amor y, finalmente, a desprecio por la encerrona de Samu. En esta nueva tanda de episodios, el personaje de Ester Expósito va a distanciarse del de Itzan Escamilla porque, aunque le cueste hacerlo, va a luchar por su felicidad apoyándose en la madurez que va a ir cogiendo capítulo tras capítulo. Como ya vemos en el tráiler, Samu se acerca a ella para decirle que la quiere y ella le responde con un golpe en la cara. Por otro lado tenemos a Rebe, cuya complicidad con Samu ya era palpable, y que ahora pasarán a la acción.

Aunque el sexo no tendrá tanta importancia como en las dos anteriores, estará muy presente. Polo mantendrá relaciones sexuales para refugiarse mentalmente de todos los pesos que lleva a sus espaldas. Esto nos lleva a pensar que su relación repentina con Cayetana no es que vaya viento en popa, precisamente. Lo que sí sabemos es que los dos serán protagonistas de un nuevo triángulo sexual cuyo vértice será Valerio, tal y como avanza el tráiler. Además, los creadores han querido hacer hincapié en que, en esta temporada, no existirá sexo sin un motivo fuerte que lo provoque.

El cierre de un ciclo

Carla, Rebeca, Samuel, Guzmán y Cayetana en la temporada 3 de 'Élite'Netflix

No hay nada mejor para cerrar un círculo que acabar con quien lo empezó. La muerte de Polo cierra la historia del asesinato de Marina. Aunque en las entrevistas concedidas por los protagonistas a FormulaTV, algunos actores aseguran que nunca se sabe qué ocurrirá en una supuesta cuarta temporada, lo cierto es que nada será igual en Las Encinas. Darío Madrona y Carlos Montero, creadores de este éxito mundial, han dejado claro que esta historia se cierra al final de la tercera y que las próximas, si es que existen, podrían contar con personajes completamente distintos. Y es lo más lógico.

Los alumnos ya llegan al final de sus estudios, se gradúan y ya tienen que dejar el instituto para tomar otros caminos, como la universidad o el mundo laboral. No tendría sentido seguir con la trama dentro del colegio para alargarla y, como han dicho sus protagonistas, puede ser interesante ver cómo se desarrolla lo próximo con caras nuevas. Esto no significa que no continúen los dramas criminales protagonizando temporadas, pero todo desde otro punto de vista. Y tampoco quiere decir que no volvamos a saber nada de los actuales. Nunca se sabe dónde pueden llevar los caminos.