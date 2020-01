'Élite' renueva por una cuarta y quinta temporada antes del estreno de la tercera en Netflix

Que 'Élite' sea el tercer estreno en series más potente de Netflix en 2019 tenía que darle alguna garantía y así ha ocurrido. Los controvertidos alumnos del instituto de Las Encinas están lejos de desaparecer de nuestras vidas, y es que la ficción ha conseguido la renovación por una cuarta y quinta temporada sin todavía haber visto la luz la tercera, que llega en marzo.

Itzan Escamilla, Claudia Salas y Mina El Hammani en la segunda temporada de 'Élite'

Netflix confía en uno de sus productos estrella en España y que ha triunfado incluso al otro lado del charco. Por ello, la serie creada por Darío Madrona y Carlos Montero contará con otras dos temporadas más, según informa Bluper. Aunque la plataforma de streaming todavía no lo ha hecho oficial, parece que la idea que guardan es grabar del tirón dieciséis episodios, manteniendo el patrón que ya emplearon con las segunda y tercera tandas.

La marcha de Jorge López

Jorge López llegaba en la segunda temporada para dar vida a Valerio, el hermano de Lu (Danna Paola), que más de un quebradero iba a dar a la familia. Sin embargo, según dio a entender el actor en una entrevista, la tercera temporada será la última en la que lo veamos. "Un par de temporadas para mí y para Valerio es perfecto, no me renta hacer más", aseguraba. De este modo, su salida de la serie coincidiría con la no renovación por los próximos 16 episodios.

Quienes tampoco estarán en los siguiente capítulos son Jaime Lorente y Miguel Herrán. Ambos intérpretes tuvieron mínimas escenas en la segunda temporada a causa de su incompatibilidad de agendas, pero tal y como proporcionó Netflix en el listado del reparto, los dos se caen de manera definitiva en la tercera tanda. El resto del elenco regresará, sumándose a ellos las incorporaciones de Sergio Momo y Leïti Sène, que darán vida a los alumnos Yeray y Malik, respectivamente.