'Élite' cambiará de reparto en la cuarta temporada

Los protagonistas de 'Élite' no tendrán que repetir de curso para mantener llenas las aulas de Las Encinas, ya que, como adelanta Fuera de Series, la producción original de Netflix cambiará de reparto tras el desenlace de la tercera entrega. Por lo tanto, los nuevos episodios, que llegarán a la plataforma en marzo, servirán de despedida de la primera generación de estudiantes, siguiendo la estela de series como 'Skins', que fueron renovando su plantel protagonista con el paso de los años.

Arón Piper y Omar Ayuso en 'Élite'

Antes de que se produzca ese cambio de guardia, 'Élite' cerrará todos sus frentes abiertos en la tercera entrega, con el objetivo de hacer tabula rasa de cara a las siguientes entregas. Por el momento, Netflix no ha confirmado la continuidad de la serie más allá de la inminente tanda de episodios, pero, como desveló Bluper recientemente, la cuarta y la quinta temporada ya están en desarrollo, y se rodarán del tirón para recortar una vez más la espera entre una y otra.

Con esta estrategia, los responsables de la ficción pretenden imbuirle sangre nueva sin desprenderse de su característico estilo, aunque eso implique decir adiós al popular elenco encabezado por Ester Expósito, Miguel Bernardeau, Itzan Escamilla o Danna Paola. Antes de que se produzca esa renovación, los protagonistas de 'Élite' tendrán que resolver sus crecientes tensiones en una temporada que Expósito definió a FormulaTV como la más "intimista" hasta el momento.

Graduados

Este cambio de reparto no es ninguna sorpresa si nos atenemos a las declaraciones vertidas por la propia Expósito en esa entrevista: "Se cierra un ciclo en la trama." De la misma manera, Jorge López no tuvo reparo en asegurar a Esquire que no le "renta hacer más que un par de temporadas" como Valerio, dando por hecho que la tercera entrega supondrá su despedida. Tendremos que esperar a marzo para comprobar cómo se ejecutan estas salidas, que anticiparán la llegada de una nueva era a Las Encinas.