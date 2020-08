Ellen DeGeneres ofrece su dimisión y sería sustituida por James Corden

El escándalo en torno a 'The Ellen DeGeneres Show' continúa desde que en julio miembros del equipo denunciasen un clima de trabajo tóxico en el programa. Tras abrirse una investigación, la propia Ellen DeGeneres se vio obligada a pedir perdón y mostrar su desolación ante algunos de los episodios narrados por sus trabajadores, como comportamientos racistas, abusos sexuales o represalias por ausentarse ante imprevistos médicos o familiares.

Aunque en la carta delegaba la responsabilidad al trío de productores ejecutivos, miembros de la productora Telepictures señalan a la presentadora como la verdadera culpable de este entorno laboral y la única que podía haberle puesto remedio. Aseguran, además, que Ellen era plenamente consciente de las prácticas que ocurrían en el backstage de su programa. Por todos estos motivos, DeGeneres habría ofrecido a la cadena NBC poner fin a su programa.

Ellen DeGeneres podría ser sustituida por James Corden

Según informa Daily Mail, su salida sería la única manera que la presentadora vería de restablecer su marca personal, profundamente dañada en este momento a raíz de los testimonios de sus compañeros. Le acusan también de ser fría y distante con el equipo y haber mermado el porcentaje de beneficios de la productora tras sus constantes peticiones de subida de caché, que actualmente estaría en 50 millones de dólares anuales.

Cabe recordar que, más allá del programa que presenta a diario, Ellen DeGeneres tiene confirmada la renovación del concurso 'Game of games' por una cuarta temporada. Se trata del formato original que en España llegó a Antena 3 bajo el título de 'Juego de juegos' y fue presentado por Silvia Abril. De confirmarse el fin de su talk show, habría que ver qué ocurre con el resto de compromisos que la norteamericana tiene contraídos con la cadena.

James Corden, el sustituto natural

El escándalo podría afectar al éxito de 'The Ellen DeGeneres Show', que se caracteriza por sus mensajes de positivismo y alegría. Por ello, la cadena estaría ya manos a la obra buscando posibles soluciones. Una de ellas sería reemplazar a la presentadora por James Corden, hasta ahora al frente de 'The Late Late Show' en CBS. Según adelanta The Sun, en NBC llevarían viendo al británico como el sustituto ideal de Ellen desde antes incluso de que saltase la polémica.

Por el momento, James Corden se encuentra ligado a CBS con un contrato que expira en marzo de 2022. Desde que estrenó su late show hace apenas cinco años, ha renovado un género que se daba en decadencia y ha sumado nuevos adeptos al mismo a través de las nuevas tecnologías. Es un rostro fresco y muy bien visto en la industria pero, sin embargo, en febrero de este mismo año rechazó aumentar su renovación hasta 2025. ¿Estará preparando nuevos proyectos?