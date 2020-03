'The Ellen DeGeneres Show' y otros 8 programas de televisión se quedan sin público en EEUU por el coronavirus

Todo el planeta se está enfrentado a una situación verdaderamente excepcional. La rápida expansión del coronavirus (CODVID19) en todo el mundo ha provocado que los diferentes gobiernos empiecen a tomar importantes y drásticas medidas para intentar frenar este rápido contagio. Algo que por ejemplo está sucediendo en Estados Unidos, que a día de hoy acumula 1.039 personas contagiadas, 37 personas muertas y 8 recuperadas. Más allá de todo el paquete de medidas tomado por el gobierno liderado por Donald Trump, los diferentes responsables de series y programas de entretenimiento del país están también sumándose incorporando notables cambios en su producción.

Ellen DeGeneres

Un claro ejemplo es el de 'The Ellen DeGeneres Show', uno de los formatos más emblemáticos de la televisión estadounidense. Los responsables del programa conducido por Ellen DeGeneres han decidido mantener las grabaciones del formato pero hacerlo sin público invitado en el estudio. La intención por tanto es intentar paliar la expansión del virus y evitar nuevos posibles focos como podría ser precisamente los estudios de la casa en los que se realiza el programa. De esta forma, por ahora el espacio se mantendrá así desde el 16 de marzo hasta nueva orden, y es que tal y como han comunicado los responsables del mismo, "la medida se irá revisando de forma continua".

Pero este no es el único programa afectado por esta medida y es que son muchos los espacios de entretenimiento de prime time y late night que también han decidido optar por prescindir de personas en su estudio, garantizando así el estado de salud de sus empleados. Los espacios que ya han anunciado que tomarán esta medida son 'Late Show With Stephen Colbert' de la cadena CBS, el exitoso 'Tonight Show Starring Jimmy Fallon' de NBC y 'Late Night With Seth Meyers' y 'The Daily Show with Trevor Noah' de Comedy Central, 'Last Week Tonight with John Oliver' de Bravo, 'Watch What What Sucede en vivo', 'Full Frontal with Samantha Bee' e TBS y 'The Greg Gutfeld Show' de Fox News Channel.

Así ha sido el mensaje de Trump a la ciudadanía en televisión

Estas medidas se producen paralelamente a un importante mensaje a la nación que Donald Trump, presidente estadounidense, realizó en la madrugada del 11 al 12 de marzo y que fue emitido en directo en televisión. La principal medida que anunció el político fue la suspensión desde el viernes 13 de marzo hasta los próximos 30 días de todos los viajes desde los países de Europa a Estados Unidos, a excepción de Reino Unido. Una medida que por ahora afectará únicamente a personas extranjeras hayan estado en los 26 países del espacio Schengen en los últimos 14 días, no bienes ni residentes de Estados Unidos ni tampoco los familiares más cercanos de estos. Trump además no ha dudado en calificar el coronavirus de "virus extranjero", y ha cargado duramente contra la Unión Europea ya que considera que "no tomó las mismas precauciones y no restringió los viajes desde China y otros focos".