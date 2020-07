'The Ellen DeGeneres Show', investigado por "cultura de trabajo tóxica" y "racismo" en el equipo

Aunque en 'The Ellen DeGeneres Show' todo parece ser diversión, entretenimiento y muchas risas, desde dentro todo apunta a que no tiene nada que ver, pues varios trabajadores de este programa han denunciado una cultura laboral tóxica, acoso profesional y racismo en el equipo tal y como informa Variety. Por ello, a estos trabajadores ya se les ha comunicado que se llevarán a cabo unas entrevistas a los empleados como parte de una investigación independiente a manos de WarnerMedia.

Michelle Obama y Ellen DeGeneres, en 'The Ellen DeGeneres Show'

El programa presentado por Ellen DeGeneres es uno de los espacios más vistos de la televisión estadounidense y, para que funcione tan bien, son muchos los empleados que trabajan allí a diario. Sin embargo, hace unas semanas, BuzzFeed publicó un reportaje que contaba con declaraciones de antiguos trabajadores que acusaban a este equipo de "racista" y tener una "cultura de trabajo tóxica". A todo esto se le suman comentarios inapropiados y miedo a las represalias por tomar días libres por asuntos familiares o problemas médicos.

Al preguntar por estos asuntos a los productores, estos aseguraron que estar "realmente desconsolados y lamentamos saber que incluso una persona de nuestra familia de producción ha tenido una experiencia negativa. No es lo que somos y no en lo que nos esforzamos por ser, y no la misión que Ellen nos ha establecido ", aseguraban, añadiendo que "para que conste, la responsabilidad del día a día del show de Ellen depende completamente de nosotros. Tomamos todo esto muy en serio y nos damos cuenta, como muchas otras personas en el mundo, de que tenemos que hacerlo mejor, estamos comprometidos a hacerlo mejor y lo haremos mejor".

No es la primera vez

Los trabajadores de este popular formato no es la primera vez que se quejan de las condiciones. Ya lo hicieron por el trato recibido durante la crisis del coronavirus, ante los cuales Warner Bros pidió disculpas reconociendo que la comunicación podría haber sido mejor, pero el caos causado por el Covid-19 lo complicó. También algunos invitados han mostrado públicamente su descontento tras acudir al plató del programa de DeGeneres, alegando que la presentadora es fría y distante con ellos fuera de las cámaras.