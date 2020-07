Ellen DeGeneres pide perdón tras las denuncias por "racismo" y "acoso profesional" a su programa

El pasado 28 de julio salía a la luz una polémica noticia sobre 'The Ellen DeGeneres Show'. El famoso magacín está siendo investigado por "cultura de trabajo tóxica", "acoso profesional" y "racismo" en el equipo después de que algunos antiguos empleados denunciasen malas prácticas laborales. Ahora, la propia Ellen DeGeneres se ha pronunciado sobre el asunto.

Ellen DeGeneres

"El primer día de nuestro programa le conté a todos en nuestra primera reunión que 'The Ellen DeGeneres Show' sería un lugar de felicidad, nadie levantaría nunca la voz y todo el mundo sería tratado con respeto. Obviamente, algo ha cambiado y estoy decepcionada de saber que no ha sido así. Y por eso, lo siento", lamenta la presentadora en una carta publicada por The Hollywood Reporter.

DeGeneres ha recordado que la investigación interna ya está en curso para poner fin de manera tajante a estos comportamientos que, explica, están muy lejos de su manera de entender el programa. "Cualquiera que me conozca sabe que eso es lo contrario de lo que creo y de lo que espero de nuestro show", explica en su comunicado.

Fuentes consultadas por The Hollywood Reporter apuntan a la inminente salida de Ed Glavin, uno de los tres productores ejecutivos del programa. Los trabajadores ya han recibido la noticia de que se llevará a cabo una serie de entrevistas como parte de esa investigación independiente a manos de WarnerMedia.

Miedo a represalias

Las sospechas comenzaron a surgir hace semanas, cuando BuzzFeed publicó un reportaje con declaraciones de antiguos trabajadores que acusaban al equipo de "racista" y de promover una "cultura de trabajo tóxica", además de comentarios inapropiados y miedo a las represalias por tomarse días libres por asuntos familiares o problemas médicos.

Los productores aseguran estar "realmente desconsolados" y lamentan saber que "incluso sola una persona de nuestra familia de producción ha tenido una experiencia negativa. No es lo que somos y no en lo que nos esforzamos por ser, y no la misión que Ellen nos ha establecido", recalcaron al conocer la noticia, comprometiéndose a partir de ahora "a hacerlo mejor".