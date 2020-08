Ellen Pompeo lamenta verse envejecer en 'Anatomía de Grey': "Es una mierda"

A excepción de algunos privilegiados como Jordi Hurtado, el paso del tiempo no perdona a nadie, ni siquiera a una de las reinas de la televisión como Ellen Pompeo, la protagonista de 'Anatomía de Grey'. La actriz lleva interpretando a la doctora Meredith Grey desde 2005, centrando este papel la mayor parte de su carrera, lo que supone un gran intervalo de tiempo en el que ha visto cómo se hacía mayor.

Ellen Pompeo en 'Anatomía de Grey' en la primera temporada y en la decimosexta

Pompeo, que está a la espera de que comiencen las grabaciones de la decimoséptima temporada del drama médico, ha participado en el podcast Armchair Expert donde ha lamentado el paso de los años. "De los 33 a los 50 en pantalla no es divertido", explicaba. "Tú ves la diferencia porque yo visto las mismas ropas para interpretar al mismo personaje, así que la forma en la que me veo envejecer es una mierda", afirmaba con pesar.

De momento, la intérprete solo tiene contrato hasta la temporada 17, que coincide con la última renovación realizada por la cadena. No obstante, ABC parece decidida a mantener en el aire 'Anatomía de Grey', al menos "tanto tiempo como Ellen Pompeo esté interesada en interpretar a Meredith", confesaba Karey Burke, presidente de la cadena. Es más, Kevin McKidd, Camilla Luddington y Kim Raver ya han firmado su renovación hasta una potencial decimonovena temporada.

A punto de abandonar tras la salida de Patrick Dempsey

Entre los temas que ha hablado en el podcast, Ellen Pompeo también ha confesado que estuvo a punto de abandonar la serie cuando se fue Patrick Dempsey, pero que finalmente no lo hizo porque "tenía algo que demostrar". "Yo podría haberlo dejado porque el hombre se había marchado y esa no era la historia que quería contar", explicaba, valorando que creía que Dempsey era el gran favorito pese a ser ella la protagonista. "Me pusieron en la cabeza durante tanto tiempo eso, que yo no era buena sin él". Pese a sentirse abatida y creer que podrían hacer la serie sin ella, la intérprete decidió pararse a reflexionar si de verdad estaba bien y podía continuar sin él.