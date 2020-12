Elliot Page se sincera y deja atrás su identidad como Ellen Page: "Soy trans y mis pronombres son él/elle"

La tarde del 1 de diciembre, la hasta entonces conocida actriz estadounidense Ellen Page sorprendió en redes sociales al compartir una emotiva carta en la que compartía su auténtica identidad de forma abierta y sincera: se declaraba una persona trans, de género no binario al usar tanto el pronombre "él" como el neutro "elle" ("they" en inglés) y anunciaba su verdadero nombre, Elliot. Toda una declaración que llegaba años después de que Page reconociera que "soy gay" en un acto en Los Ángeles en 2014 y con la que el actor ha vuelto a manifestar la importancia de apoyar y dar visibilidad a las personas LGBTI+.

Elliot Page como Vanya en 'The Umbrella Academy'

"Hola amigos, quiero compartir con vosotros que soy trans, mis pronombres son él/elle y mi nombre es Elliot", comenzaba el texto escrito por el actor, quien se declaró "muy afortunado por escribir esto. Por estar aquí. Por haber llegado a este punto en mi vida". "Siento una abrumadora gratitud por la gente increíble que me ha apoyado en este camino. No puedo empezar a expresar lo increíble que se siente por fin amar quien soy lo suficiente como para seguir a mi auténtico yo", proseguía la carta, en la que Page confesaba haberse inspirado en "muchos en la comunidad trans", a quienes agradecía "vuestro coraje, vuestra generosidad e incesante trabajo para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo". "Ofreceré cualquier apoyo que pueda y continuaré esforzándome por una sociedad más igualitaria y con más amor", se comprometía el actor.

"También pido paciencia. Mi alegría es real, pero también frágil. La verdad es que, a pesar de que me siento profundamente feliz ahora mismo y sé el privilegio que tengo, también tengo miedo", reconoció el estadounidense, cuyo temor procedía de "la invasividad, el odio, las bromas y la violencia", antes de hacer referencia a las estadísticas "pasmosas". "La discriminación contra la gente trans es común, insidiosa y cruel, con terroríficas consecuencias. Solo en 2020 se ha informado de que al menos 40 personas transgénero han sido asesinadas, la mayor parte de ellas mujeres trans negrxs y latinxs", recordó Elliot, tras lo cual cargó contra los "líderes políticos que trabajan para criminalizar los servicios de salud para las personas trans y nos niegan nuestro derecho a existir" y contra "todos aquellos con una enorme plataforma que continúan extendiendo la hostilidad contra la gente trans", a quienes señaló que "tenéis sangre en vuestras manos" y acusó de desatar "una furia de odio vil y degradante que acaba sobre los hombres de la comunidad trans, en la que el 40% de los adultos trans intentan suicidarse".

"Haré todo lo que pueda para cambiar este mundo"

"Ya es suficiente. No estáis siendo 'cancelados', estáis haciendo daño a la gente. Yo soy una de esas personas que no se quedarán callados ante vuestros ataques", prosiguió Elliot, tajante, quien concluyó su mensaje asegurando que "me encanta ser trans. Y me encanta ser queer". "Cada vez que me acerco más a mí mismo y acepto quien soy completamente, sueño más, mi corazón crece más y yo crezco más. A todas las personas trans que lidian con el acoso, el autodesprecio, los abusos y las amenazas de violencia cada día: os veo, os quiero y haré todo lo que pueda para cambiar este mundo a mejor", lanzó el actor, que concluyó dando las "gracias por leer esto", un mensaje que había compartido con "todo mi amor".

De esa forma, Page continúa posicionándose como una elevada voz en defensa del colectivo LGBTI+, casi dos años después de que manifestara su indignación ante el discurso anti LGBTI+ de Donald Trump en el programa de Stephen Colbert, 'The Late Late Show'. Netflix no tardó en mandar su apoyo a quien es uno de los protagonistas de 'The Umbrella Academy', serie cuya cuenta de Twitter también compartió una respuesta llena de cariño hacia el actor. "¡Estamos muy orgullosos de nuestro superhéroe! ¡Te queremos, Elliot! No podemos esperar para verte en el regreso de la tercera temporada", escribió la cuenta oficial de la plataforma de streaming, a la cual se unieron otras voces en apoyo y cariño hacia el estadounidense como las del director James Gunn o la actriz Mia Farrow, además de otros muchos activistas LGBTI+.