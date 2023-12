Elsa Tortonda, ganadora de 'La Voz 2023': "Ahora mismo no me planteo ir al Benidorm Fest"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

El viernes 15 de diciembre, la décima edición de 'La Voz' emitió su gala final en la que Elsa Tortonda, Pablo Verdeguer, Nereida Sanchón y Miguel Carrasco luchaban por convertirse en la mejor voz del país. Finalmente, Elsa Tortonda y su interpretación de "Cuando nadie me ve", tema de Alejandro Sanz, convencieron a los espectadores, quienes la proclamaron ganadora del concurso de Atresmedia.

Elsa Tortonda y Eva González en la final de 'La Voz 2023'

Gracias a la victoria de Elsa Tortonda, Luis Fonsi . A pesar de que solo tiene 19 años, la de Badajoz ya tiene una gran experiencia en la pequeña pantalla, puesto que La Voz Kids '. Además, no solo ha estado en la versión infantil de 'La Voz', sino que también ha concursado en ' Got Talent España ',

Tanto en el primer directo, como en la semifinal y en la final recibiste el apoyo del público, ¿cómo te sentías cada vez que Eva González decía tu nombre y pasabas a la siguiente ronda?

Sorprendida, agradecida y feliz de seguir teniendo la oportunidad de continuar en el programa y seguir demostrando lo que yo quería cantando y en la música.

Si empezamos por el inicio de tu concurso, si en las Audiciones a ciegas se hubiesen girado Pablo López o Malú, ¿te hubieses ido con alguno de ellos en vez de con Luis Fonsi o ya tenías claro desde antes que querías irte con él?

Mi elección rondaba entre Pablo López y Luis Fonsi. Era una decisión que decía 'lo que me salga en el momento, si tengo la oportunidad de que se den los dos la vuelta, pues decido'. La verdad es que en ese momento me hubiese dado igual ya quién se hubiese dado la vuelta porque me quería ir con Luis Fonsi y en el momento en el que sucedió fue muy bonito.

Llegaste a La voz cantando "Volaré", en los Asaltos cantaste "Aunque tú no lo sepas" y luego ya en la final "Cuando nadie me ve", ¿te has quedado con ganas de cantar alguna canción?

Me he quedado siempre con ganas de cantar muchas canciones, ojalá el programa nunca hubiese terminado. Yo creo que han sido canciones que por algo las he tenido que cantar. Hay una canción muy especial que salió en la semifinal que era "¡Qué Bonito!" de Rosario Flores por lo especial que es para mí, porque se la dedico siempre a mi abuelo y me hubiese gustado cantarla porque la historia en 'La Voz' con mi abuelo también es muy especial y hubiese sido un buen momento, pero, vaya, que ya te digo que ojalá no hubiese terminado nunca el programa y hubiese tenido la oportunidad de cantar muchísimas canciones.

¿Y a la hora de elegir las canciones recibís algún tipo de asesoría o corre completamente de vuestra cuenta?

No, en mi caso, las canciones siempre han sido elección del programa o del coach.

Los espectadores solo vemos la actuación final y algunas imágenes de los ensayos, pero ¿cómo es todo el trabajo que hacéis para llegar hasta el día de la gala?

Es muy intenso, sobre todo, ahora en esta fase en directo que al final es una semana tras otra y es muy intenso, pero yo creo que esto también forma parte del programa y de lo bonito que es todo. Hay que trabajar mucho, hay que prepararse y dedicarle tiempo porque, al final si estamos aquí, tenemos una oportunidad y no tenemos que parar en ningún momento y siempre aprender, aprender y trabajar.

Ya tienes un largo recorrido en concursos de televisión como 'La Voz Kids', 'Got Talent España' y ahora 'La Voz', ¿Te ves participando en otro talent como 'Operación Triunfo' o cierras la puerta a esa posibilidad?

La verdad es que ahora mismo lo único en lo que pienso es en centrarme en mi futura carrera musical, ya que tengo la oportunidad de firmar con Universal gracias al premio. Mi única prioridad y mi único objetivo es ese, enfocarme en mi futuro en la música y ya está. Al final, los talents son buenos porque nos dan esa visibilidad, pero ahora que tengo esta oportunidad y ya tengo ese pasito y ese pie dentro de la industria musical, tengo que aprovecharlo y trabajar mucho en eso.

Luis Fonsi, Elsa Tortonda y Eva González en la final de 'La Voz 2023'

Y ahora que se han presentado las canciones del Benidorm Fest, ¿te ves participando en alguna edición?

Ahora mismo no me lo planteo, yo creo que lo único que pasa por mi cabeza es, primero de todo, asimilar lo que pasó el viernes, ser consciente y disfrutar este momento, y mirar en esa proyección futura de mi propia carrera musical. Es lo único que me planteo ahora mismo.

Volviendo a 'La Voz', al ser una de las más pequeñas de la edición, ¿te has llegado a sentir pequeña en medio de tantos artistas que algunos ya llevan muchos años trabajando en la industria?

No, porque, a pesar de tener 19 años, llevo muchos años moviéndome en este campo, haciendo conciertos y yo creo que lo bueno de ser la pequeña es que siempre me he sentido como la niña, que me han cuidado mucho y me han mimado mucho. Todo lo contrario, me he sentido muy arropada.

Por otro lado, como ya participaste en 'La Voz Kids', ¿crees que tenías alguna ventaja respecto a tus compañeros?

No, la única ventaja que yo he sentido es porque he estado más segura en el escenario al conocerlo de antes, pero, por lo demás, no.

¿Hubo alguna actuación en la que pensaste que ibas a ser expulsada?

La canción que a mí más respeto me dio fue "Vas a quedarte", de Aitana, porque es un género y una canción en la que me costó un poco encontrar mi sitio y saber hacerla mía y ahí yo tuve el apoyo del público que fue lo que más me sorprendió.

Y ahora que ya has terminado el concurso y has conseguido hacerte con el contrato de Universal Music, ¿has tenido tiempo de hablar con la compañía para saber que tiene pensado para ti o te has planteado qué quieres hacer tú con tu carrera?

Si es que han pasado dos días, no he tenido tiempo de hablar con mi familia, excepto con mis padres y con mi hermana. Yo espero que nos pongamos manos a la obra cuanto antes. Yo lo único que quiero es seguir en mi línea, hacer muchas cosas distintas, pero seguir en mi línea.

Durante todo el recorrido de 'La Voz', ¿Tenéis mucha relación con los coaches y sus asesores? ¿Cómo es el trato con ellos?

En mi caso, he tenido la suerte de vivir el concurso hasta el final y es verdad que ese trato ha sido más estrecho, pero porque al final nos hemos visto más tiempo. Es un trato profesional, pero también muy personal porque ellos se involucran mucho en nosotros y eso hace que sea muy bonito y muy especial el trato.

Antes me has dicho que con la actuación de "Vas a quedarte" tenías alguna duda, pero de todas las que has hecho, ¿Con cuál te quedas?

Con "Volaré", la primera canción fue muy especial para mí, fue como volver a casa y fue una actuación muy especial. Además, también me acompañaron mis abuelos que era la primera vez que venían a la televisión, entonces, fue un global y esa actuación marcó mucho en mí.

Carlos Rivera y Elsa Tortonda en la final de 'La Voz 2023'

En 'La Voz' has podido actuar con varios artistas como tu propio coach, Carlos Rivera o Morat, ¿cuál de todos los dúos ha sido el que más ilusión te ha hecho?

Con Fonsi. Ya no solo tenerlo a él como guía en este camino, sino poder compartir escenario con ese gran artista fue muy bonito y un sueño también.

En los instantes previos de conocer que tú eras la ganadora, ¿qué se te pasaba por la cabeza?

Instantes antes, mi cabeza estaba procesando que era una de los dos más votados, porque claro, no estaba todavía procesado. Para mí pasó todo muy rápido, no pensaba nada, era como que estaba en shock todo el tiempo.

¿Y una vez que te nombraron?

Pensé en mis padres y en mi hermana porque son quienes han estado conmigo siempre y pensé que el premio no era mío, sino de ellos porque yo soy y estoy gracias a ellos.

Para terminar, se dice que la gran mayoría de artistas suelen tener manías, ¿a tus 19 años te ha dado tiempo a coger alguna?

Mira, eso es una pregunta que siempre que me la hacen, no sé responder porque a lo mejor en mi día normal digo 'jolín, esta manía tal', pero me preguntas y no sé decirte ninguna. O sea, no sabría decir qué manía tengo o si tengo manías, es que no sé.