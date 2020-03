Emma García aviva los rumores entre Suso y Alejandra Rubio: "Cada vez que os miro estáis tonteando"

Los rumores de una posible relación entre Suso y Alejandra Rubio no dejan de perseguirles, más cuando ambos colaboran en el mismo programa, 'Viva la vida'. Teniendo en cuenta que el rumor lo sacó a relucir un amigo de Suso como Rafa Mora, los dos involucrados ya han desmentido algo que a la vez comenta más y más gente, también en Telecinco. Al principio del programa de este pasado domingo 29 de marzo, ambos se enfrentaban a las preguntas de Emma García.

Suso y Alejandra Rubio en el plató de 'Viva la vida'

"Nos llevamos muy bien, tenemos muy buena relación pero somos amigos y compañeros", eran las palabras de Suso respecto a su relación con Alejandra, para aclarar después que lo que dijo Rafa Mora es "todo mentira" y que esa información le ha puesto en una tesitura difícil con él. Tampoco saben de dónde ha salido toda esta información ya que como afirma ella: "Aquí habla todo el mundo sin tener ni idea".

Más tarde, después de un pequeño corte publicitario, Emma García se vio distraída por la cercana conversación de Suso y Alejandra Rubio, sentados uno al lado del otro, por lo que les llamó la atención: "Oye, ¿queréis dejar de tontear?, porque yo sin saber nada, cada vez que os miro estáis todo el día tonteando", les decía bromeando pero dando a entender que era cierto. Después, la presentadora ha añadido que ella lo que ve es "muy buena sintonía" entre ambos.

La defensa de su tía

Las colaboradoras del programa no creen que Suso y Alejandra tengan una relación, al contrario que Kiko Matamoros, quien asegura que son "una pareja con futuro". Dentro de las bromas, y aunque su tía Carmen Borrego haya dejado caer que Suso le "encanta como sobrino", tras el comentario de la presentadora ha salido en defensa de su sobrina: "Si estuvieran liados me parecería fenomenal, no tengo nada en contra, pero si no lo están, no lo están", aseguraba tajante la hermana de Terelu Campos.