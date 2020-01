Críticas a Alejandra Rubio en su debut en 'El debate de las tentaciones': "¿Cuánto cobra por estar callada?"

La noche del viernes 17 de enero, Cuatro estrenó 'El debate de las tentaciones', programa presentador por Sandra Barneda en el que varios colaboradores comentaban los últimos acontecimientos emitidos en 'La isla de las tentaciones' entre los participantes y los solteros que los acompañan. Uno de los fichajes previamente anunciados fue el de Alejandra Rubio, quien debutó por primera vez en un plató de televisión, y no precisamente con buen pie a ojos de la audiencia.

Alejandra Rubio en 'El debate de las tentaciones'

"Creo que Fani es un poco egoísta, no puedes hacer lo que le pides a tu pareja que no haga", opinó la colaboradora en una de sus escasas intervenciones, animada por Barneda, donde criticó el hecho de que Fani se molestara por el hecho de que su pareja, Christofer Guzmán, enseñara a bailar a una de las solteras, cuando ella había acabado besándose con Rubén. "Está intentando que él quede mal para justificar lo que ella hace", añadió Rubio.

"Si hay una persona que realmente me gusta y me atrae y me gustaría darle un beso y realmente quisiera estar con él, ya no me gustaría mi pareja", respondió Alejandra, cuando la presentadora quiso saber qué haría ella de participar en 'La isla de las tentaciones'. "Aguantaría por respeto y obviamente no estaría enamorada si me pasara eso. No haría lo que no me gustaría que me hiciesen y yo no podría ver esa situación en mi pareja", añadió la colaboradora.

"No aporta nada"

Ante el silencio de Rubio con respecto al resto de colaboradores presentes en plató, fueron muchos espectadores los que criticaron el debut de la hija de Terelu Campos en televisión a través de las redes. "Alejandra sin abrir la boca va a cobrar más que yo un mes trabajando 8h diarias, 6 días de la semana", protestó una tuitera, coincidiendo con otros espectadores, que recalcaron el "pastón" que Rubio podría estar cobrando "y no aporta nada, ni siquiera habla". Un seguidor del programa llegó a calificar a Alejandra de "nuevo mueble de Telecinco" ante su silencio, mientras que algunos comentaron con sarcasmo la situación y otros recalcaron el papel de Sandra Barneda en las intervenciones de la hija de Terelu, dado que la había animado a intervenir en el debate. "Por favor, apagad el micro de Alejandra porque no calla la chica", compartió una usuaria de Twitter.

Alejandra sin abrir la boca va a cobrar más que yo un mes trabajando 8h diarias, 6 días de la semana. #TentacionesDBT1 pic.twitter.com/N7h4F8DroW — Gracielarobles (@gracerobles05) 17 de enero de 2020

Seguro que la Alejandra está cobrando un pastón por estar de colaboradora y no aporta nada, ni siquiera habla #TentacionesDBT1 — Rubén Eckmann (@Rubenartz_) 17 de enero de 2020

Cuanto cobra Alejandra Rubio por estar sentada en silencio? #TentacionesDBT1 — Estela Reynolsh (@SoyPacaPacheco) 17 de enero de 2020

Alejandra Rubio no ha podido tener peor debut televisivo. Ojalá muchos de su misma edad tuviéramos una oportunidad así para demostrar lo que valemos. Una vergüenza. #TentacionesDBT1 — Adry (@adryyTV) 18 de enero de 2020

El Ikea de éste debate es ......... Alejandra Rubio ...????????????????????????????????????????????????nuevo mueble de T5 #Tentacionesdbt1 — Ro ???????????? (@Rsilcet) 17 de enero de 2020

Por favor apagar el micro de alejandra porque no calla la chica. ??????????? #TentacionesDBT1 — Ángela (@santanderina199) 17 de enero de 2020

Pero Alejandra Rubio sigue en el plató o...? #TentacionesDBT1 — BLUEMOON (@BLUEMOO37499174) 17 de enero de 2020

Alejandra tiene q darle las gracias a Sandra pq si habla dos frases es pq Sandra está todo el rato pendiente #TentacionesDBT1 — Nuvols (@AnaMarcos222) 17 de enero de 2020